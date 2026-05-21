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Eishockey-WM LIVE - die Spiele am heutigen Donnerstag

Eishockey-WM heute LIVE: Bleiben Kanada und die Schweiz makellos? Alle Spiele vom Donnerstag inklusive Kanada vs Norwegen und die Schweiz vs Großbritannien hier!

Eishockey-WM LIVE - die Spiele am heutigen Donnerstag Foto: © GEPA
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Tag 7 der Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg!

Während Österreich heute nach der gestrigen Lehrstunde gegen die Schweiz regeneriert, sind zwei der ganz großen Titelfavoriten gefordert. Bleiben die Ahornblätter und die Gastgeber weiterhin makellos? Alle Spiele im LIVE-Ticker>>>

Kanada will gegen Norwegen den nächsten Sieg

Das Mutterland des Eishockeys zeigt sich bisher in Spiellaune. Nach drei Siegen aus drei Spielen peilt Kanada heute den nächsten Dreier an.

Norwegen konnte zwar gegen die Slowakei überraschen, gilt gegen die geballte NHL-Power der Kanadier aber als krasser Außenseiter.

LIVE-Ticker: Kanada vs. Norwegen (16:20 Uhr) >>>

Schweizer Heim-Party geht weiter

Die Euphorie im Gastgeberland kennt nach der gestrigen 9:0-Gala gegen Österreich keine Grenzen. Heute Abend wartet mit Großbritannien die vermeintlich leichteste Aufgabe der Gruppe A.

Die Schweizer brennen darauf, das Torverhältnis weiter aufzubessern und den vierten Sieg im vierten Spiel einzufahren.

LIVE-Ticker: Schweiz vs. Großbritannien (20:20 Uhr) >>>

Die weiteren Partien des Tages:

In der Nachmittagssession kämpft Lettland gegen Finnland in der Österreich-Gruppe um wichtige Punkte für das Viertelfinale.

Am Abend wartet zudem das richtungsweisende Duell zwischen Dänemark und der Slowakei.

Die Spiele am Donnerstag im Überblick:

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