Erler/Miedler bei Hamburg Open im Viertelfinale ausgeschieden

Endstation für Alexander Erler und Lukas Miedler im Viertelfinale der Hamburg Open!

Das österreichische Duo muss sich den an Position drei gesetzten Deutschen Tim Pütz/Kevin Krawietz mit 3:6, 5:7 geschlagen geben.

Nachdem der erste Satz klarer verläuft, wird es im zweiten Abschnitt enger. Erst das letzte Aufschlagspiel müssen die Österreicher abgeben, wodurch sie das Tiebreak verpassen und auch den zweiten Satz abgeben müssen.

Nach dem Viertelfinal-Aus in Rom vergangene Woche zieht das ÖTV-Duo also auch in Hamburg den Kürzeren.