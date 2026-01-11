NEWS

Tagger kennt Gegnerin bei Grand-Slam-Quali-Premiere

Lilli Tagger trifft in Melbourne zum Auftakt auf eine Chinesin. Insgesamt kämpfen fünf ÖTV-Akteure um die Qualifikation - drei schon am Montag.

Tennis-Hoffnung Lilli Tagger feiert am Dienstag ihre Premiere bei einem Major-Turnier, vorerst noch in der Qualifikation.

Die 17-jährige Osttirolerin trifft bei den Australian Open zum Auftakt auf die Chinesin Gao Xinyu.

Die in der Quali als Nummer 4 gesetzte Sinja Kraus, die den direkten Einzug in den Hauptbewerb knapp verpasst hat, startet gegen Lina Gjorcheska aus Nordmazedonien.

Mit Sebastian Ofner, Jurij Rodionov und Lukas Neumayer sind insgesamt fünf ÖTV-Qualifikanten dabei.

Trio am Montag im Einsatz

Das Trio Ofner, Kraus und Neumayer ist bereits am Montag im Einsatz. Der als Nummer 19 gesetzte Ofner trifft auf den Norweger August Holmgren, Jurij Rodionov spielt gegen den Argentinier Juan Pablo Ficovich und Lukas Neumayer bekommt es mit dem als Nummer 5 gesetzten US-Amerikaner Brandon Holt zu tun.

Fix im Hauptbewerb des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres sind aus rot-weiß-roter Sicht Filip Misolic, Neo-Österreicherin Anastasia Potapova und Julia Grabher. Die beiden Frauen versuchten sich zuletzt in Adelaide bzw. Hobart in der Qualifikation, scheiterten aber beide am Sonntag in der zweiten Runde.

