Misolic, Filip MIS
Shevchenko, Alexander SHE
Endstand
0:2
5:7 , 3:6
NEWS

Enttäuschung für Misolic in Adelaide

Österreichs Nummer eins im Männer-Tennis scheitert beim ATP-250-Hartplatzturnier in der zweiten Qualifikationsrunde.

Enttäuschung für Misolic in Adelaide Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Filip Misolic muss in der zweiten Qualifikationsrunde für das ATP-250-Turnier in Adelaide eine Niederlage einstecken.

Der Steirer unterliegt dem Kasachen Alexander Shevchenko (ATP-106.) nach 1:26 Stunden Spielzeit mit 5:7, 3:6.

Am Tag zuvor konnte Misolic gegen Daniel Jovanovski (ATP-1750.) noch den ersten Sieg des Jahres einfahren. Zuvor scheiterte der 24-Jährige auch beim ATP-Turnier in Brisbane bereits in der Qualifikation.

Misolics Spielpraxis vor den am 18. Jänner startenden Australian Open hält sich damit in Grenzen. Österreichs Nummer eins ist aktuell auf Platz 79 der ATP-Weltrangliste zu finden und steht damit fix im Hauptfeld.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

Slideshow starten

22 Bilder

