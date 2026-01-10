Rodionov-Kampfgeist im Challenger-Finale bleibt unbelohnt

Jurij Rodionov verpasst den Turniersieg beim Challenger in New Caledonia.

Der 25-jährige Niederösterreicher muss sich am Samstag dem Franzosen Arthur Gea (ATP 241) nach 2:25 Stunden mit 3:6, 6:4, 5:7 geschlagen geben.

Beim Stand von 3:6, 5:4 und 30:40 bei Aufschlag Gea kommt es zur Regenunterbrechung. Nach über einer Stunde Pause nützt Rodionov die Breakchance und schafft damit den Satzausgleich.

Im dritten Durchgang kassiert der ÖTV-Daviscupper dann allerdings ein frühes Break zum 0:1. Rodionov schafft das Rebrak zum 3:3, muss dann aber bei 5:5 neuerlich seinen Aufschlag abgeben.

Im ATP-Ranking wird sich Rodionov am Montag um 28 Plätze auf Position 167 verbessern.