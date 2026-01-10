NEWS

Rodionov-Kampfgeist im Challenger-Finale bleibt unbelohnt

Der Niederösterreicher kommt nach 0:1-Satz-Rückstand noch einmal zurück, verliert dann aber hauchdünn.

Rodionov-Kampfgeist im Challenger-Finale bleibt unbelohnt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jurij Rodionov verpasst den Turniersieg beim Challenger in New Caledonia.

Der 25-jährige Niederösterreicher muss sich am Samstag dem Franzosen Arthur Gea (ATP 241) nach 2:25 Stunden mit 3:6, 6:4, 5:7 geschlagen geben.

Beim Stand von 3:6, 5:4 und 30:40 bei Aufschlag Gea kommt es zur Regenunterbrechung. Nach über einer Stunde Pause nützt Rodionov die Breakchance und schafft damit den Satzausgleich.

Im dritten Durchgang kassiert der ÖTV-Daviscupper dann allerdings ein frühes Break zum 0:1. Rodionov schafft das Rebrak zum 3:3, muss dann aber bei 5:5 neuerlich seinen Aufschlag abgeben.

Im ATP-Ranking wird sich Rodionov am Montag um 28 Plätze auf Position 167 verbessern.

Mehr zum Thema

Miedler/Cabral greifen in Brisbane nach dem Titel

Miedler/Cabral greifen in Brisbane nach dem Titel

Tennis - ATP
Rodionov steht in Neukaledonien im Challenger-Finale

Rodionov steht in Neukaledonien im Challenger-Finale

Tennis - ATP
1
Miedler zieht in Brisbane ins Halbfinale ein

Miedler zieht in Brisbane ins Halbfinale ein

Tennis - ATP
ÖTV-Hoffnung verpasst im Einzel Challenger-Final-Einzug

ÖTV-Hoffnung verpasst im Einzel Challenger-Final-Einzug

Tennis - ATP
2
Julia Grabher startet mit Sieg in die Hobart-Qualifikation

Julia Grabher startet mit Sieg in die Hobart-Qualifikation

Tennis - WTA
3
Verband räumt nach skurriler Wild-Card-Vergabe Fehler ein

Verband räumt nach skurriler Wild-Card-Vergabe Fehler ein

Tennis
3
Ex-Australian-Open-Champion erhält Wildcard

Ex-Australian-Open-Champion erhält Wildcard

Tennis
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Jurij Rodionov