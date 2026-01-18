Österreich und Australian Open: Nicht immer eine Liebesbeziehung

Für die ersten großen Erfolge in Melbourne sorgte Thomas Muster. Bereits im Jahr 1989 zog der damals 21-jährige Steirer sensationell ins Halbfinale ein. Dort scheiterte er erst an Ivan Lendl in knappen vier Sätzen.

Kurz danach zog sich Österreichs Tennis-Legende seine schwere Knieverletzung zu. Danach lief es für den Leibnitzer in Australien nicht immer nach Wunsch. Erst im Jahr 1997 konnte er seinen Halbfinal-Einzug wieder egalisieren.

Insgesamt gewann Muster in seiner Karriere 44 ATP-Titel und stand sechs Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste – eine Zeit, die bis heute als goldene Ära des österreichischen Tennissports gilt.

Auch Alexander Antonitsch erreichte 1993 und 1994 die dritte Runde in Melbourne. Horst Skoff schied zwischen 1989 und 1995 fünf Mal in der ersten Runde aus.

Auf Muster folgt Melzer

Auf Muster folgten mehrere Spieler, denen in Down Under das eine oder andere Ausrufezeichen gelangen. Stefan Koubek erreichte im Jahr 2000 die dritte Runde und schaffte 2002 sogar den Sprung ins Viertelfinale – der Höhepunkt seiner Grand-Slam-Karriere. Auch Julian Knowle stand zu dieser Zeit in der zweiten Runde.

Jürgen Melzer erreichte 2003 mit 21 Jahren erstmals den Hauptbewerb der Australian Open, die seit 1905 ausgetragen werden. Nachdem der heutige Davis-Cup-Kapitän 2005 die dritte Runde erreicht hatte, erzielte er 2011 sein bestes Abschneiden im Einzel: Im Achtelfinale musste er sich erst Andy Murray in drei Sätzen geschlagen geben.

Die Ära Thiem

Allmählich kam es rund um 2015 zur Wachablöse Melzers durch Dominic Thiem, der in den folgenden Jahren die österreichischen Tennisfans einige Male jubeln lassen wird.

Thiem trat 2014 erstmals im Hauptfeld der Australian Open an und überstand dabei gleich die Auftaktrunde.

Sein größter Erfolg gelang ihm 2020: Der damals 26-Jährige schaffte es als erster Österreicher überhaupt bis ins Finale, wo er sich Novak Djokovic erst in fünf Sätzen geschlagen geben musste (4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6).

Auf dem Weg dorthin besiegte er unter anderem Rafael Nadal, Alexander Zverev und Taylor Fritz – ein Lauf, der das österreichische Tennisherz höher schlagen ließ.

Mit dem Karriereende des Niederösterreichers 2024 gingen auch allmählich die ganz großen Erfolge des österreichischen Männertennis verloren. Nach seinem Rücktritt auf der Weltbühne des Tennis schaffte es im Jahr darauf kein Spieler in die Hauptrunde des Turniers.

Doppel-Grand-Slam-Champion 2018

Das Doppel kam erst etwas später ins Rollen. In den frühen 2000er‑Jahren etablierte sich eine Reihe starker Doppelspieler, die in Melbourne für erfreuliche Resultate sorgten.

2005 erreichte Jürgen Melzer gemeinsam mit seinem deutschen Partner Alexander Waske das Halbfinale der Australian Open. Oliver Marach zog 2009 an der Seite des Polen Łukasz Kubot ebenfalls ins Doppel-Halbfinale ein.

Der bislang größte österreichische Triumph im Melbourne-Doppel folgte jedoch 2018. Oliver Marach gewann gemeinsam mit dem Kroaten Mate Pavić den Grand-Slam-Titel der Australian Open. Der Steirer war somit der erste österreichische Doppelsieger in Melbourne.

Im Mixed-Doppel erreichte Jürgen Melzer 2009 mit der Slowakin Dominika Cibulková das Viertelfinale. Ein Jahr später gelang Oliver Marach mit der Tschechin Barbora Záhlavová-Strýcová ebenfalls der Einzug in die Runde der letzten acht Paare.