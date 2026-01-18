Wie schon in der AFC setzt sich auch in der NFC der Nummer-1-Seed als erstes Team der Divisionals in den NFL-Playoffs durch.

Das Duell der NFC-West-Rivalen zwischen den Seattle Seahawks (#1) und den San Francisco 49ers (#6) ist eine sehr deutliche Angelegenheit, geht mit 41:6 an die Gastgeber.

Schon der erste Spielzug wird zum 95-Yard-Kickoff-Return-Touchdown durch Rashid Shaheed, bis zum Ende des ersten Quarters wächst der Vorsprung auf 17:0 an. Nie kommen die 49ers danach auch nur in die Nähe eines engen Spiels, müssen - schon verletzungsgeplagt in die Begegnung gegangen - im Laufe der Partie auch Star-Running-Back Christian McCaffrey vorgeben.

Mann des Spiels ist Running Back Kenneth Walker, der drei Touchdowns beisteuert.

Das NFC Championship Game wird damit in Seattle steigen. Dort geht es gegen den Sieger der Begegnung Chicago Bears gegen Los Angeles Rams.