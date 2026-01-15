Australian Open: Das sind die Auftaktgegner der ÖTV-Asse

Nach dem Aus von Lilli Tagger in der finalen Qualirunde (Hier nachlesen >>>) ist Österreich im Hauptfeld nur mit Julia Grabher, Anastasia Potapova und Filip Misolic vertreten.

Misolic trifft in der ersten Runde auf den als Nummer 14 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

Grabher bekommt es mit der Italienerin Elisabetta Cocciaretto zu tun, die gebürtige Russin Potapova in ihrem ersten Grand-Slam-Spiel als Neo-Österreicherin mit der Niederländerin Suzan Lamens. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.