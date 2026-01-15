NEWS

Australian Open: Das sind die Auftaktgegner der ÖTV-Asse

Filip Misolic, Julia Grabher und Anastasia Potapova kennen ihre Auftaktgegner bei den Australian Open.

Australian Open: Das sind die Auftaktgegner der ÖTV-Asse Foto: © GEPA
Nach dem Aus von Lilli Tagger in der finalen Qualirunde (Hier nachlesen >>>) ist Österreich im Hauptfeld nur mit Julia Grabher, Anastasia Potapova und Filip Misolic vertreten.

Misolic trifft in der ersten Runde auf den als Nummer 14 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

Grabher bekommt es mit der Italienerin Elisabetta Cocciaretto zu tun, die gebürtige Russin Potapova in ihrem ersten Grand-Slam-Spiel als Neo-Österreicherin mit der Niederländerin Suzan Lamens. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

