Die Denver Broncos werden Gastgeber des AFC Championship Game! Der Nummer-1-Seed der Conference setzt sich im ersten Spiel der Divisional Round in den NFL-Playoffs 33:30 gegen die Buffalo Bills (#6) durch.

Zur Halbzeit liegen die Gastgeber schon 20:10 vorn, begünstigt durch die Fehleranfälligkeit des Gegners: Am Ende des Spiels unterlaufen allein Josh Allen vier Turnover.

Dennoch kommt Buffalo noch einmal retour, gleicht kurz vor dem Ende aus. In der Overtime sitzt erst der dritte Drive, aufgesetzt durch eine Interception und zwei Pass-Interference-Calls.

Der Sieger des zweiten Divisional-Duells in der AFC zwischen den New England Patriots und den Houston Texans muss nächste Woche nach Colorado reisen, um den Teilnehmer an der Super Bowl auszuspielen.

Wie nach dem Spiel bekannt wird, steigt diese Partie ohne Quarterback Bo Nix: Er erleidet in der Overtime einen Bruch am Sprunggelenk, seine Saison ist zu Ende.