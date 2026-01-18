SO LIEF DAS SPIEL:
Schon der Kickoff läuft für die Bills ungut: Nicht wegen des Returns, sondern weil sich Dorian Williams beim Tackle verletzt. Damit erfährt das Spiel schon nach vier Sekunden seine erste längere Unterbrechung - der Linebacker sollte nicht mehr ins Spiel zurückkehren.
Der erste Drive der Broncos in den Playoffs läuft gut an, mit kurzem Yardage und ohne echtes Big Play arbeitet sich Bo Nix mit seiner Offense bis in die Red Zone. Dort wird beim 4th Down das Risiko genommen, die fehlenden Inches werden überwunden.
Dann das Malheur: Ein Fumble landet bei Buffalo, doch ein Offside macht den Turnover nichtig. Zumindest bleibt der Schaden begrenzt, die ersten Zähler kommen nur durch ein Field Goal auf das Board - auch, weil Lil'Jordan Humphrey einen perfekten Nix-Pass in der Endzone nicht festhalten kann.
Auch bitter: Mit Pat Bryant geht Denver im ersten Drive auch ein Wide Receiver verletzungsbedingt verloren.
Die Sache mit den Big Plays machen die Gäste auf Anhieb besser: Gleich der erste Buffalo-Spielzug bringt einen 24-Yard-Run von James Cook mit sich.
24 yards from James Cook on the Bills' first offensive snap!
Die Verletzungsserie reißt auch danach nicht ab: Pat Surtain muss mit einer Schulterverletzung raus.
In der Red Zone wird der Bills-Drive zum Spiegelbild von jenem auf der Gegenseite: Ein kurzer, unbegründeter Fumble-Schreck, dann ein ausgespieltes 4th Down. Nur der Abschluss gelingt besser: In Form eines Touchdowns auf Mecole Hardman.
Mecole Hardman playoff TDs are back!
Denver beendet das erste Quarter mit der nächsten Schrecksekunde: Einer missglückten Ballübergabe, durch ein kleines Wunder entgeht Nix dem Turnover.
Bo Nix recovers the fumble and the Broncos avoid disaster on the final play of the quarter
Gegen die gute Mischung der Bills-Offense haben die Broncos vorerst kein Rezept: Ein weiter Scramble von James Allen bringt die Gäste wieder in die gegnerische Hälfte.
Josh Allen on the move!
Aber dann: James Cook verliert den Ball - und der erste Turnover, der auch zählt, geht auf das Konto Denvers!
Broncos ball! Alex Singleton forces the fumble 😳
Und die profitieren: Mit einem Touchdown, recht ungewöhnlich - erst bringt sie ein 27-Yard-Pass von Nix auf Marvin Mims in die Red Zone, dann fängt Offensive Liner Frank Crum den Ball für die Endzone.
Nix. Mims. 27 yards.
O-lineman Frank Crum has been waiting for this moment 🙌
James Cook bleibt der Dreh- und Angelpunkt der Buffalo-Offense, kann es auch als Receiver. Dank einer 24-Yard-Reception geht es wieder schnell in die Denver-Hälfte, dort steck Allen allerdings den ersten Sack der Partie ein, nachdem die Broncos zuvor lange keinen Zugriff auf ihn bekommen.
Über Brandin Cooks geht es dennoch an die 15. Die beste Red-Zone-Defense der NFL hält diesmal stand, hält die Bills bei einem Field Goal. 2:13 Minuten vor Ende der ersten Hälfte steht es 10:10.
Aber Denver betreibt gutes Clock Management: Mit 36 Sekunden Restzeit steht man an der gegnerischen 30. Bo Nix geht tief, findet Humphrey - und die Gastgeber reißen doch noch die Führung an sich.
Dialed up the home run ball to perfection 🏡
Aber dabei bleibt es nicht: Josh Allen geht zu viel Risiko, er verliert das Ei und Denver hat das Ding - zwei Sekunden vor dem Ende reicht der Spot für Wil Lutz, um noch ein Field Goal und geschenkte drei Punkte draufzusetzen.
Broncos ball!

What a break before the half 😳
What a break before the half 😳
Und wäre das Ende der ersten Hälfte für Buffalo noch nicht schlimm genug, beginnt die zweite fast ident: Wieder mit einem Turnover! Ein Strip Sack von Allen wird durch Denver recovert, sofort sind die Broncos in der Red Zone.
NIK BONITTO FORCES ANOTHER FUMBLE
Zumindest wird der Schaden begrenzt: Lutz rückt wieder zum Field Goal aus, erhöht aus 33 Yards zum 23:10.
Und das ist wichtig: Nach zwei Turnovern geht der nächste Bills-Drive wieder besser von der Hand, am Ende ist es Keon Coleman, der in die Endzone gelangt - 17:23.
Keon Coleman TD!
Das Momentum kann schnell wechseln, und das zeigt sich. Nix übersieht Deone Walker völlig, der Defensive Liner steht mitten in der Passlinie und muss für die Interception nur hochspringen - jetzt auch ein Takeaway der Bills!
Deone Walker big man INT!
Als wäre das Spiel in diesem Moment nicht verrückt genug, dauert auch Buffalos Drive nur zwei Spielzüge. Auch Allen mit der Interception - der vierte Turnover der Gäste, so viele passierten ihn in der ganzen Saison in einem Spiel noch nicht!
Es gelingt allerdings der Stopp der Denver-Offense, womit dieser nächste Ballverlust schadlos bleibt. Das letzte Quarter beginnt mit einer 23:17-Führung der Broncos, aber Ballbesitz für die Bills.
P.J. Locke gets it right back for the Broncos!
Ein an Big Play nicht reiches Spiel sieht zu Beginn des Schlussabschnitts eines dieser seltenen Highlights: Khalil Shakir macht ordentlich Yards after Reception, bringt Buffalo wieder in Reichweite von Punkten. 46 Yards - der längste Spielzug der Partie bis dahin.
KHALIL SHAKIR FOR 46 YARDS
Und den Bills gelingt der Führungswechsel! Allen auf Dalton Kincaid, alles wieder offen: 24:23.
DALTON KINCAID WHAT A CATCH TO TIE IT
Den Broncos gelingt es daraufhin nicht sofort, nachzulegen. Wieder wechselt der Ballbesitz, wieder gibt es beinahe einen Turnover: Allen lässt den Ball los, aber die Kollegen recovern.
Fünf Minuten vor Schluss stehen die Bills in der Red Zone. Dass Shakir erneut mit dem Ball in der Endzone auftaucht, hat keinen Effekt: Er trägt einen Incomplete Pass dorthin. Beim folgenden 4th Down rückt Matt Prater aus, 27:23 für Buffalo.
Mit drei Minuten auf der Uhr ist Denver auf einen Touchdown angewiesen. Erstmals tritt nun auch Courtland Sutton in Erscheinung, nachdem der Wide Receiver im bisherigen Spielverlauf außen vor blieb.
Aber punkten kann Mims - Touchdown! Nächster Führungswechsel, 30:27 - und mit 55 Sekunden auf der Uhr brauchen die Bills ein Field Goal für die Overtime.
MARVIN MIMS JR. FOR THE LEAD
Und die Bills wähnen sich kurz schon in Field-Goal-Range, ein starker Catch von Cooks wird von diesem aber nicht in bounds gehalten. Kurz darauf steht Buffalo dennoch an der Denver 33. Dreimal versucht Allen den tiefen Pass für die Entscheidung, aber er gelingt nicht.
Zehn Sekunden vor Schluss muss Prater ausrücken und hat den Druck auf seinen Schultern. Doch der 41-Jährige hält dem stand, Ausgleich fünf Sekunden vor dem Ende. Es geht in die Verlängerung.
MATT PRATER RIGHT DOWN THE MIDDLE TO TIE IT
Den Start in der Overtime machen die Broncos. Aber der Drive endet schnell: Erst noch ein First Down durch Sutton, lässt der Receiver zwei weitere Bälle fallen. Es wird gepuntet - und das gut: Die Bills müssen an der eigenen 8 starten, brauchen allerdings nur mehr ein Field Goal für den Sieg.
Früh müssen zwei 3rd Downs verwertet werden, aber Kincaid und Ray Davis sind zur Stelle. Dann lässt Hardman einen schweren, aber nicht unmöglichen Ball fallen. Allen geht beim dritten Down tief - und dann gibt es Kurioses! Cooks scheint den Catch zu machen, aber Ja'Quan MacMillian kommt mit dem Football aus der Szene heraus, die Interception wird gegeben!
What a play in OT by Ja'Quan McMillian 😳
Und dann wird Tre'Davius White zum Buhmann für die Bills: Zweimal wird eine Pass Interference gegen ihn gegeben, Denver steht an der 3 und Kicker Lutz darf antreten, das Spiel zu entscheiden.
Er trifft - und die Denver Broncos werden das AFC Championship Game gegen die New England Patriots oder Houston Texans hosten.
Wie NFL-Insider Adam Schefter etwa eine Stunde nach der Partie berichtet, wird dieses Spiel wie auch eine mögliche Super Bowl allerdings ohne Denvers Quarterback Bo Nix steigen: Er erleidet in der Overtime einen Bruch im Knöchel, fällt für den Rest der Saison aus.
Broncos QB Bo Nix suffered a season-ending broken bone in his ankle during today's overtime, victory over Buffalo.
DAS BEDEUTET ES FÜR BEIDE TEAMS:
Die Denver Broncos feiern den ersten Playoff-Sieg seit ihrem letzten Super-Bowl-Triumph 2015, damals noch mit Peyton Manning als Quarterback.
Der verletzungsbedingte Ausfall von Bo Nix bedeutet allerdings, dass Ersatzmann Jarrett Stidham im AFC Championship Game starten wird.
Dass die eigentlich starke Defense satte 30 Punkte gegen die Bills zuließ, ist ebenfalls kein gutes Omen für den Nummer-1-Seed.
Gegen die Texans gab es in dieser Saison Anfang November schon ein Duell, allerdings auswärts. Das ging mit 18:15 an die Broncos. Die Patriots wurden nicht bespielt.
Für Josh Allen und die Buffalo Bills geht der Traum von der Super Bowl ein weiteres Mal nicht in Erfüllung - und das, obwohl mit Patrick Mahomes und den Kansas City Chiefs der härteste Kontrahent der letzten Jahre gar nicht in den Playoffs stand.
Dass ausgerechnet der noch amtierende MVP in Denver viermal den Ball hergibt und damit zu einem Faktor des Ausscheidens wird, könnte einige Verdauungszeit für ihn benötigen.
DENVER BRONCOS:
Name
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Bo Nix
279, 26/46 (3TD, 1 INT)
29
Marvin Mims Jr.
93 (1 TD)
RJ Harvey
20
46
Courtland Sutton
53
Lil'Jordan Humphrey
33 (1 TD)
Pat Bryant
32
Jaleel McLaughlin
21
Frank Crum
7 (1 TD)
Evan Engram
7
Tyler Badie
7
Nate Adkins
1
BUFFALO BILLS:
Name
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Josh Allen
283, 25/39 (3 TD, 2 INT)
66
James Cook
117
24
Dalton Kincaid
112 (1 TD)
Khalik Shakir
83 (1 TD)
Ray Davis
33
Dawson Knox
4
32
Brandin Cooks
20
Keon Coleman
10 (1 TD)
Mecola Hardman
4 (1 TD)
Curtis Samuel
2