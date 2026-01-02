Wie stark ist das österreichische Kinder-Tennis?

Der Weg zum Tennisprofi ist lang und steinig.

Bis es ein Spieler oder eine Spielerin in die Top 100 schafft, stehen viele Jahre harte Arbeit voller Entbehrungen auf dem Programm.

Der erste Schritt erfolgt bereits im Kindesalter. Nach den Anfängen in der U8 mit roten Bällen werden im U9- und U10-Bereich mit orangen und grünen Bällen die ersten Weichen gestellt und dabei das technische Grundgerüst für spätere Aufgaben erlernt.

Bereits in diesem Alter versucht der ÖTV dabei die größten Talente des Landes zu erfassen und sie in bundesweiten KAT1- und Einladungs-Turnieren für den Leistungssport zu sensibilisieren.

"Dabei ist es aber wichtig, dass das Spielerische im Vordergrund steht. Es sind schließlich noch Kinder", erklärt ÖTV-Kids-Nationalcoach Martin Kondert im Gespräch mit LAOLA1.

"Der Leistungsgedanke ist natürlich nicht unwichtig, aber für mich sind das Soziale und das Miteinander sehr wichtig. Es soll eine Community geschaffen werden, wo die Kids unter ihresgleichen sind", beschreibt der Salzburger das Konzept des heimischen Verbandes.

Doch worauf wird bei der Talenteerkennung in diesem Alter am meisten geachtet? Wie schlagen sich Österreichs Kids bzw. das heimische System im internationalen Vergleich? Welche Schwierigkeiten gilt es zu bewältigen? Und was für einen Impact hatte die erfolgreiche Zeit von Dominic Thiem auf das heimische Nachwuchstennis?

Martin Kondert beantwortet all diese Fragen im LAOLA1-Interview und erinnert sich zudem auch an die Anfänge von Lilli Tagger, Filip Misolic und Lukas Neumayer zurück.

LAOLA1: Du bist Kids-Nationalcoach beim ÖTV. Beschreibe doch bitte zunächst einmal kurz deine Aufgabenstellung?

Martin Kondert: Ich organisiere die Einladungs- und KAT1-Turniere in Österreich sowie einzelne Lehrgänge, den Bundesländer-Teamcup und das Masters in Österreich. Zudem begleite ich die österreichischen Kinder beim jährlichen Vergleichskampf gegen Bayern und bei einem internationalen Turnier auf Mallorca, wo die österreichischen Masters-Finalisten teilnehmen dürfen. Ich befinde mich zudem meist in einem engen Austausch mit dem ÖTV und den Kids-Coaches der Landesverbände. Jeder Verband hat unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse, das Ziel ist, dass sich bei den Turnieren ein roter Faden durchzieht. Es sollten alle an einem Strang ziehen und dieses Miteinander funktioniert sehr gut bei uns. Zudem stehe ich natürlich auch im Austausch mit den Eltern, soweit das möglich ist. Im U9-Bereich geht es generell einmal darum, die Kinder für den Leistungssport zu sensibilisieren. Dass zum Beispiel ein Kind bei einem Einladungsturnier erst auf den Geschmack kommt und sich noch mehr dem Tennis verschreibt. Ich sehe das nicht nur für die Leistungsorientierten, die schon in diesem frühen Alter ganz klar ein Ziel vor Augen haben. Der Leistungsgedanke ist natürlich nicht unwichtig, aber für mich sind das Soziale und das Miteinander sehr wichtig. Es soll eine Community geschaffen werden, wo die Kids unter ihresgleichen sind.

LAOLA1: Worauf achtest du bei der Talenterkennung im jungen Alter am meisten?

Kondert: Wir versuchen das nicht nur an Ergebnissen festzumachen, deshalb gibt es in diesem Alter auch keine Rangliste. Wir lassen verschiedene Komponenten einfließen. Wie bewegt sich ein Spieler? Was bringt er motorisch mit? Wie stellt er sich taktisch an? Wie antizipiert er? Wie weit ist er technisch? Vor allem im U12-Bereich ist das schon ein limitierender Faktor, wenn da gewisse Leistungskriterien nicht erfüllt sind. Ich versuche, das breitgefächerter zu sehen. Auch was das Umfeld betrifft. Bei Lukas Neumayer haben wir beispielsweise gewusst, dass das Umfeld sehr sportaffin ist und er bei einer Profi-Karriere sehr, sehr gute Voraussetzungen hat.

LAOLA1: In den letzten Jahren wurde von vielen Experten wie Günter Bresnik, Jürgen Melzer oder Wolfgang Thiem immer wieder gefordert, dass das technische Grundgerüst bis zum 12. Lebensjahr passen muss, damit man sich dann anderen Dingen widmen kann. Passt das deiner Meinung nach schon oder besteht da weiter Verbesserungsbedarf?