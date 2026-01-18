Zverev zieht mit Startproblemen in 2. AO-Runde ein

Alexander Zverev erreicht mit Mühe die zweite Runde der Australian Open.

Der an drei gesetzte Deutsche besiegt den Peruaner Gabriel Diallo nach knapp drei Stunden mit 6:7 (1), 6:1, 6:4, 6:2. Zverev trifft nun auf den Australier Popyrin oder den Franzosen Muller.

Es sei nicht einfach gewesen, den Rhythmus zu finden. "Weil so viele Matches habe ich in diesem Jahr noch nicht gespielt", meinte Zverev.

Der Weltranglisten-Dritte wirkte etwas nervös und unkonzentriert und leistete sich im ersten Satz zwölf vermeidbare Fehler.

Der Kanadier begann dagegen mutig und brachte Zverev mit seinem druckvollen Spiel in Bedrängnis. Nach 55 Minuten musste Zverev den ersten Satz im Tiebreak abgeben. Danach steigerte sich der 28-Jährige aber, während Diallo nicht mehr so fokussiert wirkte.

Cobolli schon out

Ausgeschieden ist hingegen Flavio Cobolli: Der an 20 gereihte Italiener geht gegen den britischen Qualifikanten Arthur Fery mit 6:7 (1), 4:6, 1:6 unter.

Keine Probleme hat bei den Frauen Elina Svitolina, die mit 6:4, 6:1 gegen die Spanierin Cristina Bucsa gewinnt. Jasmine Paolini (ITA/7) gibt gegen die Russin Aliaksandra Sasnovic gar nur drei Games ab (6:1, 6:2).