Lamens, Suzan LAM
Potapova, Anastasia POT
Heute 08:50 Uhr
NEWS

Australian Open LIVE: Suzan Lamens gegen Anastasia Potapova

Die Neo-Österreicherin bekommt es in der Auftaktrunde der Australian Open mit einer Niederländerin zu tun. LIVE:

Australian Open LIVE: Suzan Lamens gegen Anastasia Potapova Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Auftakt für Anastasia Potapova!

Die Neo-Österreicherin trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Suzan Lamens (ab ca. 6:25 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Potapova geht als Nummer 54 der Welt gegen die auf Nummer 95 gesetzte Niederländerin als leichte Favoritin in das Spiel. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden.

Sport-Mix Tennis ÖTV-Damen Anastasia Potapova Australian Open