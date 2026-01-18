Australian Open LIVE: Suzan Lamens gegen Anastasia Potapova

Auftakt für Anastasia Potapova!

Die Neo-Österreicherin trifft in der ersten Runde der Australian Open auf Suzan Lamens (ab ca. 6:25 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Potapova geht als Nummer 54 der Welt gegen die auf Nummer 95 gesetzte Niederländerin als leichte Favoritin in das Spiel. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden.