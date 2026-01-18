NEWS

Färöer nach historischem Handball-EM-Sieg im Ausnahmezustand

Das Parlament sowie einige Kindergärten in Färöer sind geschlossen, die nationale Fluggesellschaft setzt aufgrund des großen Andrangs 18 Sondermaschinen ein.

Die Färöer feiern ihren ersten Sieg in der Handball-EM-Geschichte.

Vor etwa 6.500 Fans - rund zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes - gewannen die Färinger am Sonntag in Oslo ihr Vorrundenspiel gegen Montenegro 37:24 und haben nach einem Remis gegen die Schweiz gute Chancen auf die Hauptrunde.

18 Tore trugen die Familie á Skipagøtu und Mittun bei - zwei Brüder sowie deren zwei Cousins. Die Färöer bestehen aus 18 Inseln im Nordatlantik und haben rund 55.000 Einwohner.

Feiern riesige Handball-Party

Die Fans, fast alle in Weiß und mit Hüten in Landesfarben, verwandelten die Arena in ein Tollhaus.

Jedes Tor wurde wie ein EM-Sieg gefeiert, Schiedsrichterentscheidungen gingen im lautstarken Gesang unter. Wie der Verband auf Instagram mitteilte, sind derzeit sogar das Parlament sowie einige Kindergärten geschlossen, weil viele Mitglieder beziehungsweise Erzieher ebenfalls in der norwegischen Hauptstadt sind.

Mit Chartermaschinen und per Fähre waren die Fans angereist. Die nationale Fluggesellschaft Atlantic Airways setzte 18 Sondermaschinen ein. Weitere 1.050 Fans nahmen die Fähre.

Schon bei der EM in Deutschland vor zwei Jahren hatten Tausende Fans der Färinger eine riesige Handball-Party in Berlin gefeiert.

