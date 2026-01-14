Bei kuriosem Showevent: Amateurspieler schlägt Sinner

Der Tennis-Amateurspieler Jordan Smith hat sich bei einem Showevent vor den Australian Open in Melbourne den Siegerscheck von einer Million australischer Dollar (574.910,89 Euro) gesichert.

Der Australier bezwang am Mittwoch beim "One Point Slam" unter anderen den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner. Die Matches mit Profis, Prominenten und Amateuren wurden nur über jeweils einen Punkt gespielt.

Neben Sinner gingen auch Carlos Alcaraz oder Iga Swiatek leer aus.

Will sich nun ein Haus kaufen

Smith schlug Sinner, da dieser seinen einzigen erlaubten Serviceversuch verpatzte.

Danach setzte sich der Champion des Bundesstaats Neusüdwales auch gegen die Weltranglistenvierte Amanda Anisimova sowie im Finale gegen die Taiwanesin Joanna Garland (WTA 117.) durch.

Diese hatte davor u.a. Alexander Zverev und Nick Kyrgios besiegt. Smith gab an, mit dem Preisgeld nun ein Haus kaufen zu wollen.