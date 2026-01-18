Alcaraz, Carlos ALC
Walton, Adam WAL
Endstand
3:06:3 , 7:6 , 6:2
NEWS
Alcaraz übersteht Auftakthürde in "Down Under" souverän
Der spanische Superstar gewinnt sein erstes Turniermatch nach der Trennung von Juan Carlos Ferrero.
Carlos Alcaraz steht in der zweiten Runde der Australian Open 2026.
Der spanische Weltranglisten-Erste setzt sich am Sonntag sicher in drei Sätzen mit 6:3, 7:6 (2), 6:2 gegen den australischen Lokalmatador Adam Walton durch.
Nächster Gegner von Alcaraz, der in Melbourne sein erstes Turnier seit seiner Trennung von Langzeit-Coach Juan Carlos Ferrero bestreitet, ist der Deutsche Yannick Hanfmann.