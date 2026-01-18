Alcaraz übersteht Auftakthürde in "Down Under" souverän

Carlos Alcaraz steht in der zweiten Runde der Australian Open 2026.

Der spanische Weltranglisten-Erste setzt sich am Sonntag sicher in drei Sätzen mit 6:3, 7:6 (2), 6:2 gegen den australischen Lokalmatador Adam Walton durch.

Nächster Gegner von Alcaraz, der in Melbourne sein erstes Turnier seit seiner Trennung von Langzeit-Coach Juan Carlos Ferrero bestreitet, ist der Deutsche Yannick Hanfmann.