Alcaraz, Carlos ALC
Walton, Adam WAL
Endstand
3:0
6:3 , 7:6 , 6:2
NEWS

Alcaraz übersteht Auftakthürde in "Down Under" souverän

Der spanische Superstar gewinnt sein erstes Turniermatch nach der Trennung von Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz übersteht Auftakthürde in "Down Under" souverän Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Carlos Alcaraz steht in der zweiten Runde der Australian Open 2026.

Der spanische Weltranglisten-Erste setzt sich am Sonntag sicher in drei Sätzen mit 6:3, 7:6 (2), 6:2 gegen den australischen Lokalmatador Adam Walton durch.

Nächster Gegner von Alcaraz, der in Melbourne sein erstes Turnier seit seiner Trennung von Langzeit-Coach Juan Carlos Ferrero bestreitet, ist der Deutsche Yannick Hanfmann.

