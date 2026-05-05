HC Hard hat am Dienstag im "best of three"-Viertelfinalduell der Handball-Liga Austria (HLA) mit den Fivers Margareten mit einem 32:31 (20:13)-Auswärtssieg ausgeglichen.

Die Gastgeber holten den Pausenrückstand sukzessive auf, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Das Hinspiel hatten die Wiener in Hard mit 33:32 ebenso hauchdünn gewonnen.

Das dritte und entscheidende Match ist für Samstag (18:30 Uhr) in Hard angesetzt. Die übrigen zweiten Spiele finden am Mittwoch statt.