Nach Absage! ÖTV-Juwel Tagger rückt ins Rom-Hauptfeld

Trotz der Qualifikationsniederlage gegen Alina Korneeva (zum Nachlesen >>>) steht Lilli Tagger im Hauptfeld des WTA-1000-Turniers in Rom.

Die 18-jährige Osttirolerin profitiert von der kurzfristigen Absage von Madrid-Siegerin Marta Kostyuk und der Britin Emma Raducanu.

Letztgenannte sorgte mit ihrer Absage wenige Minuten nach ihrer Pressekonferenz für Verwunderung. Als Grund gab sie postvirale Syndrome an.

Bereits am Mittwoch steigt Taggers Auftaktspiel im Rom-Hauptbewerb gegen die Griechin Maria Sakkari.

Drei Österreicherinnen im Hauptfeld

Bei einem Sieg gegen die aktuelle Nummer 47 der Welt, würde mit Jelena Rybakina, der Nummer zwei der Weltrangliste, in der nächsten Runde ein absoluter Superstar warten.

Beim WTA-1000-Turnier in Madrid zog Anastasia Potapova bei der Vergabe der "Lucky-Loser"-Plätze ebenfalls das große Los und stürmte bis ins Halbfinale vor.

Ob das auch Tagger gelingt, bleibt abzuwarten. Mit Sinja Kraus und eben jener Potapova stehen zwei weitere Österreicherinnen im Rom-Hauptfeld.

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