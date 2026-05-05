Grabher muss sich in Rom in zweiter Quali-Runde geschlagen geben

Aus in Quali-Runde zwei!

Julia Grabher (WTA-121) muss sich in Rom beim WTA-1000-Turnier der Ungarin Dalma Galfi (WTA-119) in einem spannenden Spiel in der zweiten Qualifikationsrunde mit 7:6 (2), 6:4 geschlagen geben.

Die ÖTV-Spielerin kann im ersten Satz lange mit der Ungarin mithalten. Erst im Tie-Break kommt es zur Entscheidung.

Die Partie geht umkämpft weiter, die Österreicherin kann ein 1:3 zu einem 4:3 drehen, unterliegt jedoch letztendlich 6:4.

Somit steht nach 1:46 Stunden Spielzeit fest, dass die 29-Jährige die Heimreise antreten muss.