Österreichs Tischtennis-Männer ziehen ins WM-Achtelfinale ein

Österreichs Tischtennis-Männer-Nationalteam steht bei der Team-WM wie 2024 im Achtelfinale.

Robert Gardos, Daniel Habesohn und Andreas Levenko feierten am Dienstag in der Londoner Wembley Arena über Indien einen 3:0-Erfolg, wobei sie als Weltranglisten-21. als leichter Außenseiter in das Duell mit den zwölftplatzierten Asiaten gegangen waren.

Um das Viertelfinale geht es am Mittwoch (20.30 Uhr MESZ) gegen die klar favorisierten Südkoreaner, 3:0-Sieger über die Slowakei.

Gardos wehrt Matchbälle ab

Die Schlüsselpartie gegen die Inder war die erste, in der sich Gardos gegen Manush Shah nach Satzrückstand und zwei abgewehrten Matchbällen mit seiner ersten Chance den Sieg zum 3:2 (-6,7,3,-8,11) sicherte.

Danach fegten Habesohn über Manav Thakkar mit 3:0 (7,5,6) und Levenko über Sathiyan Gnansekaran mit 3:0 (5,8,9) hinweg. Indien war wie die Österreicher in der Gruppenphase unbesiegt geblieben.

Das hat Südkorea zwar nicht geschafft, allerdings spielten sie in einer Topgruppe um die Setzung. Und da fügten sie China mit einem 3:1 eine sensationelle Niederlage zu.

"Gute Teamleistung"

Im rot-weiß-roten Lager war man aber vorerst über die Leistung zum K.o.-Phasen-Auftakt glücklich, liegen doch alle drei Inder im Einzelranking in den Top 51. Das ÖTTV-Trio rangiert auf Positionen von 121 bis 234.

Gardos hatte im finalen Satz einen Rückstand von fünf Punkten aufgeholt. "Bei 4:8 habe ich dann gedacht, dass ich doch noch eine Chance habe, kämpfte mich Punkt für Punkt heran und gewann dieses unglaubliche Match."

ÖTTV-Bundestrainer Chen Weixing war naturgemäß zufrieden: "Es war eine gute Teamleistung."