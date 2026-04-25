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Handball: Cup-Titel an UHK Krems und Hypo Niederösterreich
Die Kremser zeigen sich bei den Männern siegreich, Hypo holte sich bei den Frauen den sechsten Titel in Folge.
Der UHK Krems und Hypo Niederösterreich haben sich am Samstag die Cup-Titel im heimischen Handball gesichert.
In der Sport Arena Wien setzte sich Krems in einer stets engen Partie gegen den HC Hard mit 24:21 (14:12) durch und jubelte zum insgesamt dritten Mal bzw. zum ersten Mal seit 2019.
Bei den Frauen gewann Hypo gegen WAT Atzgersdorf ungefährdet mit 31:22 (16:9) und triumphierte zum sechsten Mal en suite bzw. zum 35. Mal insgesamt.