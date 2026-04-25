NEWS

Handball: Cup-Titel an UHK Krems und Hypo Niederösterreich

Die Kremser zeigen sich bei den Männern siegreich, Hypo holte sich bei den Frauen den sechsten Titel in Folge.

Handball: Cup-Titel an UHK Krems und Hypo Niederösterreich Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der UHK Krems und Hypo Niederösterreich haben sich am Samstag die Cup-Titel im heimischen Handball gesichert.

In der Sport Arena Wien setzte sich Krems in einer stets engen Partie gegen den HC Hard mit 24:21 (14:12) durch und jubelte zum insgesamt dritten Mal bzw. zum ersten Mal seit 2019.

Bei den Frauen gewann Hypo gegen WAT Atzgersdorf ungefährdet mit 31:22 (16:9) und triumphierte zum sechsten Mal en suite bzw. zum 35. Mal insgesamt.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Weltranglisten-Vierte Swiatek muss in Madrid aufgeben

Weltranglisten-Vierte Swiatek muss in Madrid aufgeben

Tennis - WTA
1
3x3: Team Vienna zum Saisonauftakt Zehnter

3x3: Team Vienna zum Saisonauftakt Zehnter

Basketball
Bernd Wiesberger greift in Shanghai nach seinem 13. Profi-Sieg

Bernd Wiesberger greift in Shanghai nach seinem 13. Profi-Sieg

Golf
2
NFL: Deutscher wird in Runde zwei gedraftet

NFL: Deutscher wird in Runde zwei gedraftet

Football
1
Vikings verstärken sich mit zwei Zugängen

Vikings verstärken sich mit zwei Zugängen

Football
Titelverteidiger Oberwart meldet sich im Viertelfinale zurück

Titelverteidiger Oberwart meldet sich im Viertelfinale zurück

Basketball
Schock auf Schalke! Reinigungskraft findet Leiche

Schock auf Schalke! Reinigungskraft findet Leiche

International

Kommentare

Handball Hypo Niederösterreich WAT Atzgersdorf HC Hard UHK Krems Sport-Mix