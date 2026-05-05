Lilli Tagger scheitert in der Qualifikation für das Hauptfeld des WTA-1000-Turniers in Rom.

Die 18-jährige Lienzerin unterliegt Alina Korneeva in der zweiten Runde am Dienstag mit 3:6, 3:6.

In Runde eins hatte sie die Niederländerin Suzan Lamens noch mit 7:5, 6:2 bezwungen. Beim WTA125-Turnier in Saint-Malo war sie zuletzt bis ins Viertelfinale gekommen.

Auch Julia Grabher, Sinja Kraus und Anastasia Potapova waren am Dienstag in der Rom-Quali im Einsatz.