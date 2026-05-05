Tagger, Lilli TAG
Korneeva, Alina KOR
Endstand
0:23:6 , 3:6
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Tagger verpasst Hauptbewerb von Rom
Die Tirolerin muss sich im Kampf um den Hauptfeld-Einzug einer Russin geschlagen geben.
Lilli Tagger scheitert in der Qualifikation für das Hauptfeld des WTA-1000-Turniers in Rom.
Die 18-jährige Lienzerin unterliegt Alina Korneeva in der zweiten Runde am Dienstag mit 3:6, 3:6.
In Runde eins hatte sie die Niederländerin Suzan Lamens noch mit 7:5, 6:2 bezwungen. Beim WTA125-Turnier in Saint-Malo war sie zuletzt bis ins Viertelfinale gekommen.
Auch Julia Grabher, Sinja Kraus und Anastasia Potapova waren am Dienstag in der Rom-Quali im Einsatz.