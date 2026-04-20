NEWS

HLA: Grunddurchgangs-Sieger Vöslau gegen Lipizzanerheimat

Im Viertelfinale trifft zudem Hard auf die Fivers, Linz auf die Füchse und Ferlach dualliert sich mit Krems.

HLA: Grunddurchgangs-Sieger Vöslau gegen Lipizzanerheimat Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Grunddurchgangssieger Vöslau trifft im Viertelfinale der Meisterliga der Handball Liga Austria (HLA) auf die HSG Lipizzanerheimat aus Bärnbach/Köflach.

Die Niederösterreicher durften sich aufgrund ihres Topabschneidens am Montag als erstes Team den ersten Play-off-Gegner aussuchen. Der HC Hard bekommt es mit den Fivers Margareten zu tun, der HC Linz AG misst sich mit den Füchsen aus Bruck-Trofaiach. In der vierten Begegnung kommt es zum Duell des SC Ferlach mit dem UHK Krems.

Gespielt wird im "best of three"-Modus. Das jeweils besser platzierte Team aus dem Grunddurchgang hat im ersten Spiel sowie in einem möglichen Entscheidungsspiel Heimrecht. Die genauen Spieltermine stehen noch nicht gänzlich fest.

Mehr zum Thema

Potapova in Madrid mit Sieg in erstem Quali-Match

Potapova in Madrid mit Sieg in erstem Quali-Match

Tennis - WTA
1
Souverän! Kraus gewinnt erste Quali-Runde in Madrid

Souverän! Kraus gewinnt erste Quali-Runde in Madrid

Tennis - WTA
1
Rekordträchtiger VCM soll 2027 noch weiter wachsen

Rekordträchtiger VCM soll 2027 noch weiter wachsen

Mehr Sport
ÖTV-Juwel Tagger in Weltrangliste so gut wie nie

ÖTV-Juwel Tagger in Weltrangliste so gut wie nie

Tennis - WTA
20
Orlando Magic sorgt für erste Überraschung der NBA-Play-offs

Orlando Magic sorgt für erste Überraschung der NBA-Play-offs

Basketball
2
Sepp Straka patzt gehörig - Brite besiegt Scheffler im Stechen

Sepp Straka patzt gehörig - Brite besiegt Scheffler im Stechen

Golf
Reaktion auf Kritik - Neue F1-Regeln gelten schon in Miami

Reaktion auf Kritik - Neue F1-Regeln gelten schon in Miami

Formel 1

Kommentare

Handball SC Ferlach Handball Liga Austria HC Linz HC Hard UHK Krems Sport-Mix HLA Meisterliga