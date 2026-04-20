Grunddurchgangssieger Vöslau trifft im Viertelfinale der Meisterliga der Handball Liga Austria (HLA) auf die HSG Lipizzanerheimat aus Bärnbach/Köflach.

Die Niederösterreicher durften sich aufgrund ihres Topabschneidens am Montag als erstes Team den ersten Play-off-Gegner aussuchen. Der HC Hard bekommt es mit den Fivers Margareten zu tun, der HC Linz AG misst sich mit den Füchsen aus Bruck-Trofaiach. In der vierten Begegnung kommt es zum Duell des SC Ferlach mit dem UHK Krems.

Gespielt wird im "best of three"-Modus. Das jeweils besser platzierte Team aus dem Grunddurchgang hat im ersten Spiel sowie in einem möglichen Entscheidungsspiel Heimrecht. Die genauen Spieltermine stehen noch nicht gänzlich fest.