HLA: Grunddurchgangs-Sieger Vöslau gegen Lipizzanerheimat
Im Viertelfinale trifft zudem Hard auf die Fivers, Linz auf die Füchse und Ferlach dualliert sich mit Krems.
Grunddurchgangssieger Vöslau trifft im Viertelfinale der Meisterliga der Handball Liga Austria (HLA) auf die HSG Lipizzanerheimat aus Bärnbach/Köflach.
Die Niederösterreicher durften sich aufgrund ihres Topabschneidens am Montag als erstes Team den ersten Play-off-Gegner aussuchen. Der HC Hard bekommt es mit den Fivers Margareten zu tun, der HC Linz AG misst sich mit den Füchsen aus Bruck-Trofaiach. In der vierten Begegnung kommt es zum Duell des SC Ferlach mit dem UHK Krems.
Gespielt wird im "best of three"-Modus. Das jeweils besser platzierte Team aus dem Grunddurchgang hat im ersten Spiel sowie in einem möglichen Entscheidungsspiel Heimrecht. Die genauen Spieltermine stehen noch nicht gänzlich fest.