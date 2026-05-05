Team Vienna holt 3x3-Legende zurück ins Team

Österreichs einziges 3x3-Profi-Team bekommt Unterstützung!

Stefan Stojacic wird das Team Vienna in Zukunft verstärken. Der 37-Jährige krönte sich bereits zum World-Tour-Champion und Finals-MVP und bringt viel Erfahrung mit.

Der ehemalige Weltranglisten-Erste ist kein unbekanntes Gesicht im Team. Bereits 2022 war er als Spieltrainer und "Entwicklungshelfer" des Programms engagiert. Zuletzt war er beim Nummer-1-Team Ub tätig.

Für den Österreichischen Basketballverband war das letzte Jahr in Bezug auf Verletzungen kein einfaches. Aktuell können Matthias Linortner und Toni Blazan nicht am Geschehen mitwirken.

Große Erfolge mit Team Vienna

"Ich hatte damals eine unglaubliche Zeit in Wien. Ich fühle mich dem Team nach wie vor emotional verbunden und kann es kaum erwarten, wieder mit Vienna auf dem Platz zu stehen", sagt der Spieler über seine Rückkehr.

In Bezug auf die sportlichen Ziele meint der in China lebende Stojacic: "Das Team hat eine Menge drauf. Wir werden ein bisschen Zeit – und sicher auch ein bisschen Glück – brauchen, bis sich alles wieder einspielt. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam wieder auf die Siegerstraße zurückkehren."

Mit Nico Kaltenbrunner, Quincy Diggs und Matthias Linortner feierte der 37-Jährige vor vier Jahren den ersten Master-Erfolg. In Abu Dhabi jubelte das Team mit Rang zwei im Finals-Turnier über die beste österreichische Platzierung.

"2022 war wohl jene Saison in meiner bisherigen Karriere, die ich am meisten genossen habe. Auch wenn sich die Zeiten geändert haben und 3x3 immer unberechenbarer geworden ist, habe ich ein gutes Gefühl, was die kommenden Monate betrifft. Ich bin bereit und werde mich dieser Reise vollumfänglich hingeben", sagt er abschließend.

Großes Ziel: Olympische Spiele 2028

Auch ÖBV-Generalsekretär Aldin Saracevic zeigt sich begeistert: "Mit der Verpflichtung von Stefan Stojacic ist uns nicht nur ein echter Coup gelungen, sie war auch notwendig, weil die vergangenen Monate aufgrund zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle für unser Team alles andere als einfach waren."

Der Rückkehrer soll dem Team außerdem zum großen Ziel LA2028 verhelfen: "Stojacics Qualitäten sind in der 3x3-Szene nach wie vor respektiert und geschätzt. Seine Erfahrung und außergewöhnliche Klasse geben unserer Mannschaft einen wichtigen Push auf dem langen Weg zu den Olympischen Spielen 2028".

Seinen Auftakt zusammen mit Nico und Steven Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Enis Murati könnte Stojacic bereits beim Masters in Zadar geben (15./16. Mai).

Beim 3x3 Vienna presented by win2day von 12.-14. Juni am Wiener Heumarkt könnte Stojacic auf seinen Bruder Strahinja treffen, dieser feiert mit Ub zahlreiche Erfolge.