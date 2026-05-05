Erster WM-Titel! 22-Jähriger ist Snooker-Weltmeister

Der Chinese Wu Yize hat erstmals in seiner Karriere die Snooker-Weltmeisterschaft gewonnen.

Der 22-Jährige setzte sich im englischen Sheffield in einem bis zum letzten Frame offenen Finale mit 18:17 gegen Lokalmatador Shaun Murphy durch. Gespielt wurde im Format "Best of 35 Frames".

Yize folgt auf seinen Landsmann Zhao Xintong, der im Vorjahr Mark Williams aus Wales bezwungen hatte (18:12).

Zweitjüngster Weltmeister der Geschichte

"Ich glaube, entscheidend war der Glaube", sagte der Gewinner unmittelbar nach dem größten Erfolg seiner Laufbahn.

"Seit Jahren habe ich daran gearbeitet - und ich bin glücklich darüber, es ins Ziel gebracht zu haben."

Wu ist der zweitjüngste Weltmeister der Snooker-Historie nach Stephen Hendry, der seinen ersten WM-Titel 1990 im Alter von 21 Jahren errungen hatte.

Die Entscheidung im Crucible Theatre fiel in der vierten Session des Finales, nachdem sich Murphy - Weltmeister von 2005 - in der Nachmittagssession herangearbeitet hatte und auf 12:13 verkürzte.

Nach dem ersten Tag hatte Yize bereits mit 10:7 in Führung gelegen - trotz eines Fehlstarts.