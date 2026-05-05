ÖTV-Duo löst nach Sieg Ticket für Rom-Hauptfeld

Sinja Kraus gelingt in Rom eine Überraschung, Potapova entscheidet ihr Duell erst spät!

Die Nummer 103 der Welt, Sinja Kraus, setzt sich in der zweiten Qualifikationsrunde des WTA-1000-Turniers in Rom mit 7:6 (3), 6:2 gegen Elena Gabriela Ruse durch. Anastasia Potapova gewinnt mit 4:6, 6:4, 6:2 gegen die Tschechin Nikola Bartunkova (WTA-94).

Kraus behält die Nerven

Der erste Satz gestaltet sich für Kraus dabei umkämpft. Im Tie-Break gelingt der Österreicherin die Entscheidung zu ihren Gunsten.

Danach tut sie sich deutlich leichter und lässt ihre Gegnerin kaum ins Spiel kommen. Vor allem der eigene Aufschlag wird Ruse zunehmend zum Verhängnis. Kraus kann hingegen ihre Breakbälle nutzen und siegt in 1:52 Stunden.

Potapova muss in dritten Satz

Potapova tut sich zu Beginn ihres Duells schwer und muss den ersten Satz mit 4:6 abgeben. Im zweiten kommt sie besser ins Spiel und wirkt aggressiver, die Aufschlagsquote der Tschechin lässt hingegen zu wünschen übrig.

Damit geht der Satz 6:4 an die Neo-Österreicherin und das Spiel in die Entscheidung.

Potapova lässt ihrer Konkurrentin kaum mehr Chancen, ins Spiel zu finden, und nutzt ihre Möglichkeiten. Sie dominiert den dritten Satz und gewinnt 6:2.

Somit stehen Kraus und Potapova in Rom im Hauptfeld.