Denver Broncos (7-2)

Es war wieder mal ein sehr knapper Sieg für die Denver Broncos, die ihre Siegesserie auf sechs Spiele ausbauen. Gegen die Houston Texans gewannen sie den Clash der Top-Defenses mit 18:15.

Damit halten sich die Broncos auch weiterhin in den Top 10 meines Power Rankings – was wieder mal aufzeigt, wie eng es heuer an der Spitze der NFL zugeht, haben die 7-2-Broncos doch den aktuell besten Record der NFL. Selbes gilt übrigens für die 7-2-Patriots, die weiterhin auf Platz elf bleiben.

Für Denver spricht auf jeden Fall die nach wie vor stark agierende Defense, die sich auch von der Verletzung von Star-Cornerback Patrick Surtain nicht bremsen lässt. Dass sich die Broncos-Offense schwer tut, ihre Leistung über vier Viertel abzurufen, ist und bleibt ein Problem. Allerdings muss man Bo Nix zugutehalten, dass er weiß, wie man in der Crunch-Time liefert. So auch am vergangenen Sonntag in Houston.

Als nächstes steht für Denver eine Pflichtaufgabe gegen die Las Vegas Raiders an, danach der große Kracher gegen die Kansas City Chiefs.