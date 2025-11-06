Österreichs legendärste Europacup-Siege gegen Niederlande

Der FC Salzburg ist weiter auf der Suche nach seinen ersten Punkten in der laufenden Saison der UEFA Europa League.

Vielleicht klappt es ja gegen die Go Ahead Eagles. Donnerstag, ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Dass österreichische Klubs gegen niederländische Vereine in der Vergangenheit durchaus bereits aufsehenerregende Erfolge einfahren konnten, gibt durchaus Hoffnung.

LAOLA1 hat sich die Mühe gemacht und für euch die packendsten Europacup-Abend Österreich gegen Niederlande gesammelt: