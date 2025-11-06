NFL: Cowboys-Spieler Marshawn Kneeland stirbt mit 24 Jahren

Die Dallas Cowboys trauern um ihren Spieler Marshawn Kneeland. Der defensive Lineman ist am Donnerstag in der früh im Alter von 24 Jahren verstorben.

"In tiefer Trauer teilen die Dallas Cowboys mit, dass Marshawn Kneeland heute in der früh tragischerweise verstorben ist," teilen die Cowboys in einem Statement mit.

Erst am Montag konnte Kneeland bei der Niederlage gegen die Arizona Cardinals seinen ersten NFL-Touchdown erzielen. Der defensive Lineman wurde 2024 von den Cowboys gedraftet, insgesamt bestritt er 18 Spiele in der NFL.