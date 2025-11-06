We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.— NFL (@NFL) November 6, 2025
Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c
NEWS
NFL: Cowboys-Spieler Marshawn Kneeland stirbt mit 24 Jahren
Erst am Montag konnte er seinen ersten Touchdown erzielen.
Die Dallas Cowboys trauern um ihren Spieler Marshawn Kneeland. Der defensive Lineman ist am Donnerstag in der früh im Alter von 24 Jahren verstorben.
"In tiefer Trauer teilen die Dallas Cowboys mit, dass Marshawn Kneeland heute in der früh tragischerweise verstorben ist," teilen die Cowboys in einem Statement mit.
Erst am Montag konnte Kneeland bei der Niederlage gegen die Arizona Cardinals seinen ersten NFL-Touchdown erzielen. Der defensive Lineman wurde 2024 von den Cowboys gedraftet, insgesamt bestritt er 18 Spiele in der NFL.