NEWS

NFL: Cowboys-Spieler Marshawn Kneeland stirbt mit 24 Jahren

Erst am Montag konnte er seinen ersten Touchdown erzielen.

NFL: Cowboys-Spieler Marshawn Kneeland stirbt mit 24 Jahren Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Dallas Cowboys trauern um ihren Spieler Marshawn Kneeland. Der defensive Lineman ist am Donnerstag in der früh im Alter von 24 Jahren verstorben.

"In tiefer Trauer teilen die Dallas Cowboys mit, dass Marshawn Kneeland heute in der früh tragischerweise verstorben ist," teilen die Cowboys in einem Statement mit.

Erst am Montag konnte Kneeland bei der Niederlage gegen die Arizona Cardinals seinen ersten NFL-Touchdown erzielen. Der defensive Lineman wurde 2024 von den Cowboys gedraftet, insgesamt bestritt er 18 Spiele in der NFL.

Mehr zum Thema

NFL: Neuer Spitzenreiter im Power Ranking vor Week 10

NFL: Neuer Spitzenreiter im Power Ranking vor Week 10

Football
11
Tom Brady hat seinen Hund klonen lassen

Tom Brady hat seinen Hund klonen lassen

Football
5
Jets mit zwei Blockbuster-Trades am Deadline Day

Jets mit zwei Blockbuster-Trades am Deadline Day

Football
Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein

Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein

Tennis - ATP
7
ATP Finals: Das sind die Gegner von Jannik Sinner

ATP Finals: Das sind die Gegner von Jannik Sinner

Tennis - ATP
2
Monster-Trade bei Raimann-Team Indianapolis Colts

Monster-Trade bei Raimann-Team Indianapolis Colts

Football
2
WTA-Finals: Zweite Halbfinalistin steht fest

WTA-Finals: Zweite Halbfinalistin steht fest

Tennis - WTA
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix American Football NFL National Football League Dallas Cowboys