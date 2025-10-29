NFL: Das Power Ranking vor Week 9

New England Patriots (6-2)

Ehrlich gesagt fühle ich mich fast schon schlecht damit, die New England Patriots nach wie vor außerhalb der Top 10 zu lassen – aber nachdem die Teams, die vergangene Woche vor ihnen lagen, allesamt gewannen oder eine Bye Week hatten, sah ich keine echte Option, die Patriots weiter nach oben zu hieven.

Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschieden, den elftplatzierten Patriots ausnahmsweise ein paar Worte meinerseits zu gönnen – denn das haben sie sich auf jeden Fall verdient.

Nach nun fünf Siegen am Stück sehen die Patriots aktuell absolut nach einem Playoff-Team aus. Erstmals so richtig ins Rampenlicht haben sie sich mit dem Sieg über die Buffalo Bills gespielt, danach folgten Siege gegen New Orleans, Tennessee und zuletzt Cleveland (32:13) – Teams, die man schlagen muss, wenn man ernsthafte Playoff-Ambitionen hat, und das hat New England gemacht.

Der Spielplan der Patriots ist sicher ein einfacher. Gut möglich, dass mit Tampa Bay und Buffalo nur mehr zwei wahre Playoff-Contender in dieser Regular Season als Gegner warten. Ich erwarte also weiterhin gute Leistungen von Drake Maye, dessen Entwicklung richtig, richtig gut aussieht. Aber wie gut die Patriots heuer tatsächlich sind? Gut möglich, dass wir das erst in den Playoffs erfahren.