ÖEHV-Juwel muss verletzt vom Deutschland-Cup abreisen

Österreich muss im weiteren Verlauf des Deutschland-Cups auf Paul Sintschnig verzichten.

Der 16-jährige Stürmer hat bei seinem Debüt im Eishockey-Nationalteam gegen die Slowakei eine Schulterverletzung erlitten und tritt die vorzeitige Heimreise an, vermeldet der ÖEHV am Donnerstagabend.

Der Youngster vom VSV zog sich die Blessur im Schlussabschnitt bei einem unglücklichen Einschlag in die Bande zu. Damit verpasst Sintschnig die Spiele gegen Deutschland (Samstag, 18:45 Uhr) und Lettland (Sonntag, 11:00 Uhr).