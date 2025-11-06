NEWS

ÖEHV-Juwel muss verletzt vom Deutschland-Cup abreisen

Paul Sintschnig bestritt gegen die Slowakei sein Debüt im Nationalteam. Das erfreuliche Ereignis nahm eine unglückliche Wende.

ÖEHV-Juwel muss verletzt vom Deutschland-Cup abreisen Foto: © GEPA
Maximilian Girschele
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich muss im weiteren Verlauf des Deutschland-Cups auf Paul Sintschnig verzichten.

Der 16-jährige Stürmer hat bei seinem Debüt im Eishockey-Nationalteam gegen die Slowakei eine Schulterverletzung erlitten und tritt die vorzeitige Heimreise an, vermeldet der ÖEHV am Donnerstagabend.

Der Youngster vom VSV zog sich die Blessur im Schlussabschnitt bei einem unglücklichen Einschlag in die Bande zu. Damit verpasst Sintschnig die Spiele gegen Deutschland (Samstag, 18:45 Uhr) und Lettland (Sonntag, 11:00 Uhr).

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Jahrgänge seit 1995

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Jahrgänge seit 1995
Jahrgang 1995
Jahrgang 1996

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

ÖEHV-Teamchef Bader: "Wir sind 'noch' keine Top-10-Nation"

ÖEHV-Teamchef Bader: "Wir sind 'noch' keine Top-10-Nation"

Eishockey
2
ÖEHV-Team spricht Klartext: "Das war zum Schämen"

ÖEHV-Team spricht Klartext: "Das war zum Schämen"

Eishockey
Deutschland-Cup: ÖEHV-Team beklagt weiteren Ausfall

Deutschland-Cup: ÖEHV-Team beklagt weiteren Ausfall

Eishockey
Horror-Anfangsdrittel! ÖEHV-Team verliert klar

Horror-Anfangsdrittel! ÖEHV-Team verliert klar

Eishockey
6
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
8
Bitter! Caps müssen monatelang auf Torhüter verzichten

Bitter! Caps müssen monatelang auf Torhüter verzichten

ICE Hockey League
Neue Bestmarke! Ovechkin schreibt NHL-Geschichte

Neue Bestmarke! Ovechkin schreibt NHL-Geschichte

NHL
4
Kommentare

Kommentare

Wintersport ÖEHV-Nationalteam Eishockey LAOLA1+ Deutschland-Cup Paul Sintschnig Maximilian Girschele