Tom Brady hat seinen Hund klonen lassen

Der aktuelle Hund Junie ist ein Klon seines verstorbenen Pitbull-Mischlings Lua.

Tom Brady hat seinen Hund klonen lassen Foto: © GETTY
Tom Brady erklärte am Dienstag, dass sein aktueller Hund Junie ein Klon seiner verstorbenen Hündin Lua sei.

Bei Colossal Biosciences, dem Biotech-Unternehmen mit dessen Hilfe sein Pitbull-Mischling geklont werden konnte, ist der siebenmalige Super-Bowl-Sieger als Investor eingestiegen.

Im Dezember 2023 musste sich der ehemalige Quarterback von seiner Hündin Lua verabschieden, die er gemeinsam mit Ex-Frau Gisele Bündchen adoptiert hatte. Zuvor wurde der Hündin aber noch Blut abgenommen, womit das Haustier geklont werden konnte.

"Ich liebe meine Tiere. Sie bedeuten mir und meiner Familie alles. Vor ein paar Jahren habe ich mit Colossal zusammengearbeitet und ihre nicht-invasive Klontechnologie genutzt - durch eine einfache Blutentnahme bei unserem alten Familienhund, bevor sie starb", erklärte Brady.

