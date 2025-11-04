NEWS

Jets mit zwei Blockbuster-Trades am Deadline Day

Die New Yorker geben nicht nur Cornerback Sauce Gardner sondern auch Defensive Tackle Quinnen Williams ab.

Jets mit zwei Blockbuster-Trades am Deadline Day
Am Tag der NFL-Trade-Deadline herrscht eine Menge Betrieb bei den New York Jets!

Zunächst geben die Jets Cornerback Sauce Gardner an die Indianapolis Colts ab. Im Gegenzug erhalten sie zwei Erstrundenpicks (für 2026 und 2027) sowie Wide Receiver AD Mitchell (alle Infos >>>).

Doch damit nicht genug, es folgt ein zweiter Blockbuster-Trade: Die Jets geben laut Berichten auch den dreifachen Pro Bowler Quinnen Williams ab. Der Defensive Tackle wird zu den Dallas Cowboys getradet.

Die Jets sichern sich dafür einen Zweitrundenpick für 2026, einen Erstrundenpick für 2027 und Defensive Tackle Mazi Smith.

