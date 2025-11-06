ÖEHV-Team spricht Klartext: "Das war zum Schämen"

Nach gerade einmal 10:29 Minuten kassierte Österreich bereits das 0:4. Bernd Wolf meint: "Wir haben ihnen zu viele Geschenke gegeben, die sie eiskalt ausgenutzt haben. Wir wissen, dass das nicht akzeptabel und ungenügend ist."

Zwischen Wut und Ernüchterung

Der Verteidiger bemerkte, dass die Mannschaft nach dem 0:3 "ein wenig zusammengesackt ist", die Körpersprache nicht mehr positiv war. Er hatte das Gefühl, dass dem Team "die Freude aufs Eis zu gehen verloren gegangen ist", erklärt der gebürtige Wiener.

Das Stimmungsbild in der Kabine während der ersten Drittelpause schwankte zwischen Wut und Ernüchterung. Haudum erzählt: "Wir wissen, wie wir eigentlich Eishockey spielen können. Wir haben uns einfach daran erinnert, dass das nicht in Ordnung ist."

Wolf sah die Führungsspieler in der Pflicht. "Wir mussten alle wieder am selben Strang ziehen lassen und sagen: 'Hey, es ist passiert, wir können es nicht mehr ändern. Wir gehen da raus und versuchen, das Beste daraus zu machen.'"

Man musste sich wieder daran erinnern, "warum wir Eishockey spielen - und zwar, weil wir es gerne tun."

Ein völlig anderes Gesicht

Ab dem zweiten Drittel präsentierte Rot-Weiß-Rot für den restlichen Spielverlauf ein völlig anderes Gesicht. Die Mannschaft um Kapitän Peter Schneider brachte allen voran deutlich mehr Energie aufs Eis. "Das war der größte Unterschied", betont Wolf.

Man setzte die Slowakei mit einem aggressiven Forecheck und Körperspiel unter Druck, gewann Zweikämpfe und provozierte Turnovers. Mit der Scheibe agierte das Team geradlinig und schnörkellos, dem keineswegs zurücksteckenden Gegner wurde die Schneid abgekauft.

"Das ist das Mittel, das wissen wir. Wir waren zu dumm im ersten Drittel", wählt Haudum deutliche Worte. Österreich dominierte in weiterer Folge das Geschehen und belohnte sich mit den Treffern von Schneider und Lucas Thaler.