Monster-Trade bei Raimann-Team Indianapolis Colts

Sauce Gardner wird zu den Colts getradet und ist dort künftig Teamkollege von Bernhard Raimann.

Monster-Trade bei Raimann-Team Indianapolis Colts Foto: © getty
Die NFL erlebt einen echten Blockbuster-Trade: Die Indianapolis Colts sichern sich Cornerback Sauce Gardner von den New York Jets.

Im Gegenzug erhalten die Jets gleich zwei Erstrundenpicks (2026 und 2027) sowie Wide Receiver AD Mitchell.

Gardner, der 2022 als vierter Pick im Draft zu den Jets kam, gilt als einer der besten jungen Defensive Backs der Liga.

Erst im Juli stattete man den zweifachen Pro Bowler bei den Jets mit einem Vierjahresvertrag aus.

