Colston Loveland

(6 Receptions, 118 Yards, 2 Touchdowns)

by The Luky

Gefühlt hätte die Partie zwischen den Chicago Bears gegen die Cincinnati Benalgs in jede Kategorie gepasst.

Gewinner der Woche sind alle Fans, die das Spiel gesehen haben oder die Playmaker in ihrem Fantasy Team hatten.

Verlierer der Woche sind alle Entscheidungsträger der Bengals, die mit den teuren Verträgen für ihre Superstars natürlich wenig Geld übrig haben, um das Geld in die Defense zu stecken. Sie bekommen es aber auch nicht hin, die Defense über den Draft zu verstärken. Genauer gesagt hat das Team seit 2011 59 Defense-Spieler gedraftet und kein einziger hat es seither in den Pro Bowl geschafft.

Unleistung der Woche wäre natürlich die Defense der Bengals, die es einfach nicht schafft, ihre Offense zu unterstützen – könnte man bei Ja’Marr Chase oder Chase Brown nachfragen.

Leistung der Woche würde natürlich gehen an Joe Burr..., ach Flacco. Der 40 Jährige liefert nämlich Fabelzahlen, 31 Pässe für 470 Yards brachte er an den Mann und steuerte vier Touchdowns bei.

Zahl der Woche wäre vermutlich 38 ... diese Anzahl an Punkten brachten die Mannen von Head Coach Zac Taylor in den letzten beiden Spielen mindestens aufs Scoreboard. Hört sich zwar gut an, aber sie brachten das Kunststück zusammen, beide Partien zu verlieren.

So jetzt komm ich aber noch kurz zur eigentlichen Rubrik - und zwar Rookie of the Week. Diesen Titel hat sich Colston Loveland richtig verdient, denn er hatte in diesem Spiel seine Yards aus der restlichen Saison verdoppelt und noch dazu seine ersten beiden Touchdowns in seiner Karriere verbucht.