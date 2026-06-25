NFL London 2026: So kommst du an Tickets

Diese NFL Spiele sind in Europa 2026 geplant
Im Rahmen der NFL International Games 2026 stehen in Europa insgesamt sechs Spiele auf dem Programm:
London, 04. Oktober 2026: Indianapolis Colts vs. Washington Commanders
Den Auftakt macht London, wenn die Indianapolis Colts auf die Washington Commanders treffen und damit die Europa-Serie eröffnen.
London, 11. Oktober 2026: Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars
Eine Woche später folgt eines der Highlights der Saison: Im Tottenham Hotspur Stadium kommt es zum Duell zwischen den Philadelphia Eagles und den Jacksonville Jaguars. Das Spiel gilt als eines der Top-Duelle der Saison, denn für die Eagles ist es einer der seltenen internationalen Auftritte.
London, 18. Oktober 2026: Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars
Die Jacksonville Jaguars zählen längst zu den „London-Teams“ der NFL und absolvieren regelmäßig Spiele in der britischen Hauptstadt. Sie stehen erneut im Fokus, wenn sie am 18. Oktober 2026 im Wembley Stadium auf die Houston Texans treffen.
Paris, 25. Oktober 2026: Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints
Auch abseits von London sind drei NFL Spiele in Europa geplant: In Paris treffen die Pittsburgh Steelers auf die New Orleans Saints.
Madrid, 08. November 2026: Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons
Kurz darauf legt die NFL Stopp in Madrid ein für ein Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Atlanta Falcons.
München, 15. November 2026: New England Patriots vs. Detroit Lions
Das letzte Game der NFL Spiele in Europa 2026 ist das der New England Patriots gegen die Detroit Lions – ein absolutes Highlight, denn die Patriots standen erst im Februar dieses Jahres im Super Bowl und gelten als Top-Favorit für die Partie.
Damit ist der europäische NFL-Herbst 2026 so dicht besetzt wie selten zuvor.
NFL London Games 2026 Tickets: Vorverkauf, Preise und Verfügbarkeit
Die Tickets für die NFL London Spiele zählen jedes Jahr zu den begehrtesten Sporttickets Europas. Der Vorverkauf startet traditionell wenige Monate vor den jeweiligen Partien über die offiziellen NFL-Ticketkanäle und ist meist innerhalb kurzer Zeit ausgeschöpft.
Die hohe Nachfrage sorgt dafür, dass viele Spiele – allen voran das Duell zwischen den Philadelphia Eagles und den Jacksonville Jaguars – nur schwer regulär zu bekommen sind. Auch die weiteren London-Games im Tottenham Hotspur Stadium und im Wembley Stadium sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft.
NFL in London live erleben: So sicherst du dir deinen Stadionplatz
Wer sich die Chance nicht entgehen lassen möchte, eines der spektakulären NFL-Spiele in London 2026 live im Stadion zu erleben, muss schnell sein – oder auf alternative Wege zurückgreifen.
Genau hier setzen spezielle Reiseangebote an, die nicht nur Flug und Unterkunft abdecken, sondern auch den Zugang zu den begehrten NFL-Spielen erleichtern.
Für österreichische Football-Fans bietet der Reiseanbieter Ruefa ein attraktives Package, das ein Wochenende voller Emotionen, Spannung und Sportkultur verspricht. Dabei sind nicht nur die Übernachtungen im zentralen Hotel mitten in London und die Flüge inkludiert, sondern auch Tickets für ein NFL Spiel in London. Buchende sparen sich somit den organisatorischen Aufwand rund um Tickets, Anreise und Unterkunft und können stressfrei ein Football-Wochenende in der britischen Hauptstadt genießen – ein Erlebnis, das man garantiert nie vergisst!
Die inkludierten Leistungen bei der Reise
Linienflug ab/bis Wien
Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
Freigepäck - 1 Gepäckstück bis max. 23 kg
2 Nächte im 4* Holiday Inn Regents Park London im Einzel- oder Doppelzimmer
Eintrittskarte zum NFL Spiel in London
Reisezeitraum: Oktober 2026