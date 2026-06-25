NFL London 2026: So kommst du an Tickets

Die NFL treibt ihre internationale Expansion auch 2026 weiter voran. Neben den Spielen in den USA gastiert die Liga erneut in Europa – mit London als zentralem Schauplatz.

Seit 2007 trägt die NFL regelmäßig Partien außerhalb Nordamerikas aus und hat die „International Games“ seither stetig ausgebaut. Was als ein einmaliges Experiment begann, ist längst fixer Bestandteil des Spielplans. Neben London waren in den letzten Jahren auch Städte wie München, Berlin oder zuletzt Madrid und Dublin Teil der europäischen NFL-Offensive.

Besonders die britische Hauptstadt hat sich dabei als Fixpunkt etabliert. Gleich mehrere Spiele pro Saison, ausverkaufte Stadien und eine wachsende Football-Fanbase machen London zum Herzstück der NFL in Europa.