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Kurioser Bandenpartner für Austria Salzburg

Der Zweitligist präsentiert einen neuen Unterstützer. Die Ultras der Austria dürfte das freuen.

Kurioser Bandenpartner für Austria Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SV Austria Salzburg hat einen neuen Werbepartner für seine Banden gefunden.

"BummBumm Pyrotechnik" unterstützt den Klub aus der ADMIRAL 2. Liga fortan.

Besonderes Schmankerl für Mitglieder

Inhaber Marc Hörhager hat für die Mitglieder des Vereins auch ein ganz besonderes Schmankerl zu bieten.

Von 1. bis 15. August erhalten alle Mitglieder des SV Austria Salzburg 19,33 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Gut möglich, dass die pyro-affinen Ultras der Mozartstädter da zuschlagen...

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