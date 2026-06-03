Der Athen Marathon zählt zu den traditionsreichsten Laufevents der Welt. Während der Berlin Marathon, der London Marathon oder der Boston Marathon heute zu den größten Namen im internationalen Laufsport gehören, nimmt der Athens Classic Marathon eine Sonderstellung ein: Er gilt als Ursprung der modernen Marathon-Distanz.

In diesem Artikel findest du alle wichtigen Informationen zum Athen Marathon 2026 – von der Strecke über die Anmeldung bis hin zu den Ergebnissen vergangener Jahre.

Geschichte und Bedeutung des Athen Marathons

Der Legende nach machte sich der athenische Botenläufer Pheidippides im Jahr 490 v. Chr. nach der Schlacht von Marathon auf den Weg nach Athen, um die Nachricht vom Sieg über die Perser zu überbringen – rund 42 Kilometer weit. Die Distanz gilt als historische Vorlage für die heutige Strecke des Athen Marathons.

Als 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfanden, wurde diese legendäre Route erstmals als Wettkampf ausgetragen. Seitdem hat sich der Athen Marathon zu einem der geschichtsträchtigsten Läufe der Welt entwickelt, der jedes Jahr Tausende Läufer aus aller Welt anzieht.