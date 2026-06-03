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Athen Marathon 2026: Der Lauf, mit dem alles begann

Der Athen Marathon gilt als Ursprung der legendären Distanz. Alle Infos zur Strecke, den Höhenmetern, den Ergebnissen und den Möglichkeiten für einen Startplatz 2026 findest du hier.

Athen Marathon 2026: Der Lauf, mit dem alles begann Foto: © IMAGO / One Inch Productions
Textquelle: © LAOLA1
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Der Athen Marathon zählt zu den traditionsreichsten Laufevents der Welt. Während der Berlin Marathon, der London Marathon oder der Boston Marathon heute zu den größten Namen im internationalen Laufsport gehören, nimmt der Athens Classic Marathon eine Sonderstellung ein: Er gilt als Ursprung der modernen Marathon-Distanz.

In diesem Artikel findest du alle wichtigen Informationen zum Athen Marathon 2026 – von der Strecke über die Anmeldung bis hin zu den Ergebnissen vergangener Jahre.

Geschichte und Bedeutung des Athen Marathons

Der Legende nach machte sich der athenische Botenläufer Pheidippides im Jahr 490 v. Chr. nach der Schlacht von Marathon auf den Weg nach Athen, um die Nachricht vom Sieg über die Perser zu überbringen – rund 42 Kilometer weit. Die Distanz gilt als historische Vorlage für die heutige Strecke des Athen Marathons.

Als 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfanden, wurde diese legendäre Route erstmals als Wettkampf ausgetragen. Seitdem hat sich der Athen Marathon zu einem der geschichtsträchtigsten Läufe der Welt entwickelt, der jedes Jahr Tausende Läufer aus aller Welt anzieht.

© Unsplash/ Constantinos Kollias
Die Kulisse des Athen Marathons ist spektakulär.

Athen Marathon Strecke: Anspruchsvolle Höhenmeter und historischer Zieleinlauf

Die Strecke des Athen Marathons führt von der Küstenstadt Marathon bis ins Zentrum der griechischen Hauptstadt. Der Startschuss fällt traditionell um 08:30 Uhr in Marathon. Kurz nach dem Start passieren die Läufer das Grabmal der Gefallenen der Schlacht von Marathon, bevor die Route südlich am Penteli-Gebirge vorbei in Richtung Pallini und durch die Vororte Athens führt.

Sportlich ist die Strecke des Athen Marathons eine echte Herausforderung, denn insgesamt sind 332 Höhenmeter zu bewältigen. Als besonders anstrengend gilt der Abschnitt zwischen Kilometer 18 und 32, wo die Strecke nach Rafina kontinuierlich ansteigt.

Wer diese schwierige Phase überstanden hat, wird auf den letzten Kilometern belohnt: Ab Kilometer 32 verläuft die Strecke leicht bergab und führt direkt ins Herz Athens. Der Höhepunkt wartet schließlich im Panathinaiko-Stadion, wo sich der Zieleinlauf auf der historischen Olympiabahn befindet – für viele Läufer der spektakulärste Moment des Rennens.

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Ergebnisse und Teilnehmer:innen der vergangenen Jahre

Der Zieleinlauf im Panathinaiko-Stadion hat bereits zahlreiche sportliche Geschichten geschrieben. Zu den bekanntesten Siegern des Athen Marathons zählt der Grieche Spyridon Louis, der 1896 bei den ersten Olympischen Spielen in einer Zeit von 2:58:50 Stunden triumphierte.

Den aktuellen Streckenrekord des Athen Marathons hält der Kenianer Felix Kipchirchir Kandie, der 2014 in 2:10:37 Stunden ins Ziel lief.

Bei der jüngsten Austragung 2025 setzten sich bei den Männern Karaiskos Panagiotis (2:20:10 Stunden) und bei den Frauen Noula Stamatia (2:39:28 Stunden) durch – beide sorgten für griechische Heimsiege.

© imago / ZUMA Press
Hält akutell den Streckenrekord des Athen Marathons: Kenianer Felix Kipchirchir Kandie.

Athen Marathon 2026: Termine, Startplätze und Anmeldung

Die Anmeldung für den Athen Marathon 2026 erfolgt online über die offizielle Website des Veranstalters. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Startplätze meist rasch vergeben, eine frühzeitige Registrierung ist daher empfehlenswert. Neben dem klassischen Marathon-Bewerb gibt es auch kürzere Distanzen zur Auswahl.

Heuer findet der Athen Marathon am Sonntag, den 8. November 2026 statt. Auch in diesem Jahr waren die Startplätze wieder heiß begehrt.

© Pexels/ Matheus Bertelli
Der Zieleinlauf im Panathinaiko-Stadion - für viele Läufer der Höhepunkt der Strecke.

So kannst du beim Athen Marathon 2026 dabei sein

Nicht nur sportlich, sondern auch stressfrei lässt sich der Athen Marathon mit einem umfassenden Reise-Package von Ruefa erleben. Neben Flug und Hotel unterstützt der Veranstalter auch bei der Organisation eines Startplatzes – ein klarer Vorteil für alle, die sich noch einen Platz sichern wollen.

Besonders komfortabel: Die Startnummer für den Athen Marathon 2026 kann direkt im Hotel abgeholt werden, wodurch lange Wartezeiten und zusätzlicher organisatorischer Aufwand entfallen. Zusätzlich ist der Transfer von der Unterkunft zur Startlinie in Marathon im Reisepaket inkludiert, sodass auch der Renntag selbst optimal strukturiert ist.

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Die inkludierten Leistungen bei der Reise

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  • inkl. Frühstück

  • Unterstützung bei den Anmeldeformalitäten für den Marathon

  • Startnummernabholung direkt im Hotel

  • Transfer zum Marathonstart

  • Betreuung durch mehrsprachiges Personal

  • Reisezeitraum: 06.11.2026 bis 09.11.2026

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