Athen Marathon Strecke: Anspruchsvolle Höhenmeter und historischer Zieleinlauf
Die Strecke des Athen Marathons führt von der Küstenstadt Marathon bis ins Zentrum der griechischen Hauptstadt. Der Startschuss fällt traditionell um 08:30 Uhr in Marathon. Kurz nach dem Start passieren die Läufer das Grabmal der Gefallenen der Schlacht von Marathon, bevor die Route südlich am Penteli-Gebirge vorbei in Richtung Pallini und durch die Vororte Athens führt.
Sportlich ist die Strecke des Athen Marathons eine echte Herausforderung, denn insgesamt sind 332 Höhenmeter zu bewältigen. Als besonders anstrengend gilt der Abschnitt zwischen Kilometer 18 und 32, wo die Strecke nach Rafina kontinuierlich ansteigt.
Wer diese schwierige Phase überstanden hat, wird auf den letzten Kilometern belohnt: Ab Kilometer 32 verläuft die Strecke leicht bergab und führt direkt ins Herz Athens. Der Höhepunkt wartet schließlich im Panathinaiko-Stadion, wo sich der Zieleinlauf auf der historischen Olympiabahn befindet – für viele Läufer der spektakulärste Moment des Rennens.
Ergebnisse und Teilnehmer:innen der vergangenen Jahre
Der Zieleinlauf im Panathinaiko-Stadion hat bereits zahlreiche sportliche Geschichten geschrieben. Zu den bekanntesten Siegern des Athen Marathons zählt der Grieche Spyridon Louis, der 1896 bei den ersten Olympischen Spielen in einer Zeit von 2:58:50 Stunden triumphierte.
Den aktuellen Streckenrekord des Athen Marathons hält der Kenianer Felix Kipchirchir Kandie, der 2014 in 2:10:37 Stunden ins Ziel lief.
Bei der jüngsten Austragung 2025 setzten sich bei den Männern Karaiskos Panagiotis (2:20:10 Stunden) und bei den Frauen Noula Stamatia (2:39:28 Stunden) durch – beide sorgten für griechische Heimsiege.
Athen Marathon 2026: Termine, Startplätze und Anmeldung
Die Anmeldung für den Athen Marathon 2026 erfolgt online über die offizielle Website des Veranstalters. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Startplätze meist rasch vergeben, eine frühzeitige Registrierung ist daher empfehlenswert. Neben dem klassischen Marathon-Bewerb gibt es auch kürzere Distanzen zur Auswahl.
Heuer findet der Athen Marathon am Sonntag, den 8. November 2026 statt. Auch in diesem Jahr waren die Startplätze wieder heiß begehrt.
So kannst du beim Athen Marathon 2026 dabei sein
Nicht nur sportlich, sondern auch stressfrei lässt sich der Athen Marathon mit einem umfassenden Reise-Package von Ruefa erleben. Neben Flug und Hotel unterstützt der Veranstalter auch bei der Organisation eines Startplatzes – ein klarer Vorteil für alle, die sich noch einen Platz sichern wollen.
Besonders komfortabel: Die Startnummer für den Athen Marathon 2026 kann direkt im Hotel abgeholt werden, wodurch lange Wartezeiten und zusätzlicher organisatorischer Aufwand entfallen. Zusätzlich ist der Transfer von der Unterkunft zur Startlinie in Marathon im Reisepaket inkludiert, sodass auch der Renntag selbst optimal strukturiert ist.
Die inkludierten Leistungen bei der Reise
Linienflug ab/bis Wien
Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
Freigepäck - 1 Gepäckstück bis max. 23 kg
Transfer: Flughafen - Hotel - Flughafen
3 Nächte im 4* Hotel The Stanley im Einzel- oder Doppelzimmer
inkl. Frühstück
Unterstützung bei den Anmeldeformalitäten für den Marathon
Startnummernabholung direkt im Hotel
Transfer zum Marathonstart
Betreuung durch mehrsprachiges Personal
Reisezeitraum: 06.11.2026 bis 09.11.2026