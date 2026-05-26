Sponsored Content

EM 2028: Mit Ruefa zur EURO im Vereinigten Königreich und Irland

2028 kehrt die Europameisterschaft ins Mutterland des Fußballs zurück - mit Ruefa entspannt zur EM im Vereinigten Königreich und Irland.

EM 2028: Mit Ruefa zur EURO im Vereinigten Königreich und Irland Foto: © imago images / Cover-Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

It's coming home.

Sieben Jahre nachdem London und Glasgow zuletzt Spielorte bei einer Europameisterschaft gewesen sind, kehrt der Fußball auf die britischen Inseln nach Hause zurück.

Im altehrwürdigen Wembley Stadium musste sich England im Finale der EURO 2021 der "Squadra Azzurra" im Elfmeterschießen geschlagen geben. Das österreichische Nationalteam musste sich dem späteren Sieger Italien im Achtelfinale erst in der Verlängerung beugen.

Europameisterschaft 2028 in England, Schottland, Wales und Irland

Europameisterschaft 2028 in England, Schottland, Wales und Irland
Im legendären St. James' Park finden insgesamt fünf Spiele statt.
Foto: ©IMAGO / News Images

2028 ist England wieder Austragungsort einer Europameisterschaft. Gemeinsam mit Schottland, Wales und Irland richtet die FA die EURO 2028 aus.

Gespielt wird in legendären Stadien wie unter anderem dem Hampden Park in Glasgow (52.032 Fassungsvermögen), dem St. James' Park in Newcastle (50.000) oder dem Villa Park in Birmingham (48.000). Die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale steigen - wie 2021 - im Wembley.

Europameisterschaft 2028

Sportreisen Fußball

Preis auf Anfrage

Zum Angebot

Österreich zuletzt drei Mal in Folge bei EM-Endrunden

Österreich zuletzt drei Mal in Folge bei EM-Endrunden
Österreich hat sich für die vergangenen drei EM-Endrunden qualifiziert.
Foto: ©GEPA

Das ÖFB-Team ist zuletzt Dauergast bei Europameisterschaften gewesen. Während das Nationalteam nach 28 Jahren erstmals wieder an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, hat sich Österreich zuletzt drei Mal hintereinander für eine EM qualifiziert.

2016 in Frankreich hat sich der ÖFB erstmals überhaupt für eine EURO-Endrunde qualifizieren können, nachdem man 2008 als Gastgeber gesetzt gewesen ist. Genauso wie 2021 und zuletzt 2024 in Deutschland.

Fußballreise: Mit Ruefa zur EM 2028

Du möchtest beim nächsten großen Fußballsommer live dabei sein? Dann merke dich jetzt für die Europameisterschaft 2028 vor und verpasse nicht deine Chance auf ein unvergessliches Fußballerlebnis.

Jetzt vormerken >>>

Die inkludierten Leistungen bei der Reise

  • Linienflug

  • Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren

  • Freigepäck - 1 Gepäckstück bis max. 23 kg pro Person

  • Übernachtung im Mittelklassehotel

  • im Einzel- oder Doppelzimmer

  • inkl. Frühstück

Titel-Fiesta! So ausgelassen feiert Europameister Spanien

Titel-Fiesta! So ausgelassen feiert Europameister Spanien

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Golden Boy: ÖFB-Juwel in den Top 100 gelistet

Golden Boy: ÖFB-Juwel in den Top 100 gelistet

Bundesliga
WM in Gefahr? So geht es Messi nach seiner Verletzung

WM in Gefahr? So geht es Messi nach seiner Verletzung

FIFA WM
2
Überraschung! Spaniens WM-Kader ohne Real-Spieler

Überraschung! Spaniens WM-Kader ohne Real-Spieler

FIFA WM
11
Conte widerspricht Napoli-Boss auf PK: "Stimme absolut nicht zu"

Conte widerspricht Napoli-Boss auf PK: "Stimme absolut nicht zu"

Serie A
Rapid erwartet kein Umbruch, aber die Suche nach einer Sache

Rapid erwartet kein Umbruch, aber die Suche nach einer Sache

Bundesliga
15
Trainiert Oliver Glasner bald einen Serie-A-Topklub?

Trainiert Oliver Glasner bald einen Serie-A-Topklub?

Serie A
3
Liverpool oder Bayern? Topklubs jagen DFB-Supertalent

Liverpool oder Bayern? Topklubs jagen DFB-Supertalent

International

Kommentare

sponsored content Sportreisen Promotion Fußball ÖFB-Team ÖFB Österreich EM 2028 EURO 2028