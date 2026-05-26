Europameisterschaft 2028 in England, Schottland, Wales und Irland
2028 ist England wieder Austragungsort einer Europameisterschaft. Gemeinsam mit Schottland, Wales und Irland richtet die FA die EURO 2028 aus.
Gespielt wird in legendären Stadien wie unter anderem dem Hampden Park in Glasgow (52.032 Fassungsvermögen), dem St. James' Park in Newcastle (50.000) oder dem Villa Park in Birmingham (48.000). Die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale steigen - wie 2021 - im Wembley.
Österreich zuletzt drei Mal in Folge bei EM-Endrunden
Das ÖFB-Team ist zuletzt Dauergast bei Europameisterschaften gewesen. Während das Nationalteam nach 28 Jahren erstmals wieder an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, hat sich Österreich zuletzt drei Mal hintereinander für eine EM qualifiziert.
2016 in Frankreich hat sich der ÖFB erstmals überhaupt für eine EURO-Endrunde qualifizieren können, nachdem man 2008 als Gastgeber gesetzt gewesen ist. Genauso wie 2021 und zuletzt 2024 in Deutschland.
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Die inkludierten Leistungen bei der Reise
Linienflug
Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
Freigepäck - 1 Gepäckstück bis max. 23 kg pro Person
Übernachtung im Mittelklassehotel
im Einzel- oder Doppelzimmer
inkl. Frühstück