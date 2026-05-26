Das ÖFB-Team ist zuletzt Dauergast bei Europameisterschaften gewesen. Während das Nationalteam nach 28 Jahren erstmals wieder an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, hat sich Österreich zuletzt drei Mal hintereinander für eine EM qualifiziert.

2016 in Frankreich hat sich der ÖFB erstmals überhaupt für eine EURO-Endrunde qualifizieren können, nachdem man 2008 als Gastgeber gesetzt gewesen ist. Genauso wie 2021 und zuletzt 2024 in Deutschland.

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