Als einzige Österreicherin vertritt Anastasia Potapova die rot-weiß-roten Farben im Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers in Toronto.

Die Nummer 27 der WTA-Weltrangliste bekommt es am Dienstag in der ersten Runde des Hartplatzturniers mit der Rumänin Elena Gabriela Ruse (WTA-77.) zu tun.

Die Partie ist als zweites Spiel des Tages (ab 18:30 Uhr MEZ) auf Court 4 angesetzt. Voraussichtliche Beginnzeit ist 20:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Zuletzt musste sich Potapova beim 500er in Washington in der zweiten Runde Diana Shnaider geschlagen geben.

LIVE-Ticker: