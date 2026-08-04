Ruse, Elena-Gabriela RUS
Potapova, Anastasia POT
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Tennis-1000er heute: Potapova - Ruse in Toronto

Österreichs Nummer eins bestreitet am Dienstag ihre Erstrunden-Partie beim WTA-1000-Turnier in Kanada. LIVE-Infos:

Tennis-1000er heute: Potapova - Ruse in Toronto Foto: © IMAGO / MB Media Solutions
Textquelle: © LAOLA1
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Als einzige Österreicherin vertritt Anastasia Potapova die rot-weiß-roten Farben im Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers in Toronto.

Die Nummer 27 der WTA-Weltrangliste bekommt es am Dienstag in der ersten Runde des Hartplatzturniers mit der Rumänin Elena Gabriela Ruse (WTA-77.) zu tun.

Die Partie ist als zweites Spiel des Tages (ab 18:30 Uhr MEZ) auf Court 4 angesetzt. Voraussichtliche Beginnzeit ist 20:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Zuletzt musste sich Potapova beim 500er in Washington in der zweiten Runde Diana Shnaider geschlagen geben.

LIVE-Ticker:

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