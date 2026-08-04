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Ruse, Elena-Gabriela RUSPotapova, Anastasia POT
Heute 19:40 Uhr
NEWS
Tennis-1000er heute: Potapova - Ruse in Toronto
Österreichs Nummer eins bestreitet am Dienstag ihre Erstrunden-Partie beim WTA-1000-Turnier in Kanada. LIVE-Infos:
Als einzige Österreicherin vertritt Anastasia Potapova die rot-weiß-roten Farben im Hauptbewerb des WTA-1000-Turniers in Toronto.
Die Nummer 27 der WTA-Weltrangliste bekommt es am Dienstag in der ersten Runde des Hartplatzturniers mit der Rumänin Elena Gabriela Ruse (WTA-77.) zu tun.
Die Partie ist als zweites Spiel des Tages (ab 18:30 Uhr MEZ) auf Court 4 angesetzt. Voraussichtliche Beginnzeit ist 20:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>
Zuletzt musste sich Potapova beim 500er in Washington in der zweiten Runde Diana Shnaider geschlagen geben.