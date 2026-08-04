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Weißhaidinger bangt um EM-Start

Österreichs Aushängeschild könnte wegen Rückenproblemen die Leichtathletik-EM verpassen.

Weißhaidinger bangt um EM-Start Foto: © IMAGO / Beautiful Sports
Textquelle: © LAOLA1
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Lukas Weißhaidinger plagen eine Woche vor dem Start der Leichtathletik-EM in Birmingham Rückenschmerzen. Der 34-Jährige musste bereits die Generalprobe in Andorf auslassen.

Im Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" sagt Weißhaidinger: "Der Rücken zwickt noch, aber ich bin in guten Händen. Wir werden am Donnerstag entscheiden, ob es geht."

Der Diskuswerfer hat aktuell noch Probleme, das Training voll durchzuziehen. Wenn er nicht voll Gas geben kann, mache die EM keinen Sinn, meint Weißhaidinger.

Ein heißes Eisen für eine Medaille

Der Oberösterreicher ist amtierender Vize-Europameister im Diskuswurf. Weißhaidinger hatte zwar nicht das beste Jahr, ist sich aber bewusst, dass mit einem guten Tag bei der EM alles möglich sein kann.

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