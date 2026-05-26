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F1 in Ungarn: Mit Ruefa zum Rennen am Hungaroring

Zum bereits 41. Mal findet Ende Juli der Große Preis von Ungarn statt - Ruefa hat für Formel-1-Fans ein ganz besonderes Angebot inklusive Tickets parat.

F1 in Ungarn: Mit Ruefa zum Rennen am Hungaroring Foto: © IMAGO / Branislav Racko
Textquelle: © LAOLA1
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Die Formel 1 macht auch heuer einmal mehr Station in Budapest.

Der Grand Prix von Ungarn ist insgeheim Österreichs zweiter Heim-Grand-Prix - nur rund 215 Kilometer Luftlinie trennen Wien und Budapest. Der legendäre Hungaroring liegt etwas außerhalb im Nordenosten der ungarischen Hauptstadt in Mogyoród.

Mit dem Auto dauert die Fahrt von Wien rund drei Stunden. Die Rennstrecke ist jedoch auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

F1 Rennen in Ungarn gehört zu den Klassikern

F1 Rennen in Ungarn gehört zu den Klassikern
Lewis Hamilton ist mit acht Siegen Rekordsieger am Hungaroring.
Foto: ©IMAGO / PsnewZ

Erstmals am Hungaroring ist 1986 gefahren worden. Noch zu Zeiten des Kalten Krieges ist es das erste Formel-1-Rennen, das in einem kommunistischen Land ausgetragen wurde. Erster Sieger auf der damals neuen Strecke ist Nelson Piquet auf Williams gewesen.

Nach mittlerweile 40 Ausgaben gehört der Hungaroring zu den Klassikern im F1-Kalender und ist aus diesem nicht mehr wegzudenken. Am 26. Juli dieses Jahres steigt das Rennen also zum bereits 41. Mal.

Hamilton ist Rekordsieger am Hungaroring

Die vom Architekten István Papp entworfene Strecke hat eine Länge von 4,38 Kilometern und insgesamt 16 Kurven. Die letzten größeren Arbeiten an der Piste sind 2003 durchgeführt worden.

Unter den Fahrern ist der anspruchsvolle Hungaroring sehr beliebt - so auch bei Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister ist Rekordsieger in Ungarn mit nicht weniger als acht Siegen. Zuletzt hat der Brite hier 2020 gewonnen.

Formel 1 GP Budapest

Budapest

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Preis Pro Person: 1049€

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Spannung pur beim Grand Prix von Ungarn

Spannung pur beim Grand Prix von Ungarn
Am 26. Juli findet der Grand Prix von Ungarn zum 41. Mal statt.
Foto: ©IMAGO / DeFodi Images

Obwohl der Kurs traditionell nur wenige Überholmöglichkeiten bietet, produziert der Große Preis von Ungarn jährlich spannende Rennen. In den vergangenen fünf Grand Prix hat es vier verschiedene Sieger gegeben.

Esteban Ocon hat sich den Sieg 2021 etwas überraschend im Alpine geholt, nach den beiden Siegen von Max Verstappen (2022/2023) ist zuletzt zweimal ein McLaren-Pilot erfolgreich gewesen: Oscar Piastri hat 2024 seinen Premierensieg in der Formel 1 gefeiert, Lando Norris hat im Vorjahr gewonnen.

Inklusive Tickets: Mit Ruefa zum F1-Rennen in Ungarn

Für alle Formel-1-Fans hat Ruefa ein ganz besonderes Angebot in petto: Neben drei Nächten in einem Mittelklassehotel inklusive Frühstück sind auch die Eintrittskarten für das gesamte Rennwochenende im Preis inkludiert.

Neben den Trainings, Qualifying und Rennen der Königsklasse werden zudem auch Rennen der Formel 2, Formel 3 sowie des Porsche Supercups ausgetragen. Somit ist beinahe ganztägige Action auf der Strecke garantiert.

Zum Angebot >>>

Die inkludierten Leistungen bei der Reise

  • 3 Nächte im Mittelklassehotel

  • im Einzel- oder Doppelzimmer

  • inkl. Frühstück

  • Eintrittskarte für das Wochenende (FR/SA/SO) - Sitzplätze Tribüne Kategorie Chicane 2

  • Reisezeitraum von 24.07.2026 bis 26.07.2026

Unbrechbare Formel-1-Rekorde

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