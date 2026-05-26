F1 in Ungarn: Mit Ruefa zum Rennen am Hungaroring

Erstmals am Hungaroring ist 1986 gefahren worden. Noch zu Zeiten des Kalten Krieges ist es das erste Formel-1-Rennen, das in einem kommunistischen Land ausgetragen wurde. Erster Sieger auf der damals neuen Strecke ist Nelson Piquet auf Williams gewesen.

Nach mittlerweile 40 Ausgaben gehört der Hungaroring zu den Klassikern im F1-Kalender und ist aus diesem nicht mehr wegzudenken. Am 26. Juli dieses Jahres steigt das Rennen also zum bereits 41. Mal.

Hamilton ist Rekordsieger am Hungaroring

Die vom Architekten István Papp entworfene Strecke hat eine Länge von 4,38 Kilometern und insgesamt 16 Kurven. Die letzten größeren Arbeiten an der Piste sind 2003 durchgeführt worden.

Unter den Fahrern ist der anspruchsvolle Hungaroring sehr beliebt - so auch bei Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister ist Rekordsieger in Ungarn mit nicht weniger als acht Siegen. Zuletzt hat der Brite hier 2020 gewonnen.