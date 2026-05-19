ATP Stuttgart 2026: Zverev und Co. mit Ruefa live erleben

Wimbledon Feeling ohne Visum und einen Katzensprung von der österreichischen Grenze entfernt.

Einmal mehr kehrt die internationale Tennis-Elite in Stuttgart auf den Rasen zurück. Die BOSS OPEN markieren nach den French Open in Paris den Start zur Rasensaison auf der ATP-Tour. Von 6. bis 14. Juni 2026 schlagen die Tennis-Stars im TC Weissenhof auf, wo seit 1916 Tennisturniere ausgetragen werden.

Zverev, Cobolli und Kyrgios bei ATP-Turnier in Stuttgart am Start

Das Teilnehmerfeld kann sich abermals sehen lassen: Neben Vorjahresfinalist Alexander Zverev treten auch internationale Top-Spieler wie Titelverteidiger Taylor Fritz, Tommy Paul, Frances Tiafoe (alle drei USA) und Valentin Vacherot (MCO) an. Besonders gespannt darf man auch auf das Stuttgart-Debüt vom italienischen Senkrechtstarter Flavio Cobolli (ATP-Rang 13) sein.

Mit dabei sind auch das deutsche Tennis-Juwel Justin Engel sowie Routinier Jan-Lennard Struff.

Außerdem sind alle Augen auf Nick Kyrgios gerichtet: Das "Enfant terrible" kämpft weiterhin um sein Comeback und hat eine Wildcard für das Turnier erhalten.