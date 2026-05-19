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ATP Stuttgart 2026: Zverev und Co. mit Ruefa live erleben

Auch 2026 wartet bei den BOSS Open in Stuttgart wieder ein starkes Teilnehmerfeld. Unter anderem treten Alexander Zverev, Flavio Cobolli und Nick Kyrgios an.

ATP Stuttgart 2026: Zverev und Co. mit Ruefa live erleben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Wimbledon Feeling ohne Visum und einen Katzensprung von der österreichischen Grenze entfernt.

Einmal mehr kehrt die internationale Tennis-Elite in Stuttgart auf den Rasen zurück. Die BOSS OPEN markieren nach den French Open in Paris den Start zur Rasensaison auf der ATP-Tour. Von 6. bis 14. Juni 2026 schlagen die Tennis-Stars im TC Weissenhof auf, wo seit 1916 Tennisturniere ausgetragen werden.

Zverev, Cobolli und Kyrgios bei ATP-Turnier in Stuttgart am Start

Das Teilnehmerfeld kann sich abermals sehen lassen: Neben Vorjahresfinalist Alexander Zverev treten auch internationale Top-Spieler wie Titelverteidiger Taylor Fritz, Tommy Paul, Frances Tiafoe (alle drei USA) und Valentin Vacherot (MCO) an. Besonders gespannt darf man auch auf das Stuttgart-Debüt vom italienischen Senkrechtstarter Flavio Cobolli (ATP-Rang 13) sein.

Mit dabei sind auch das deutsche Tennis-Juwel Justin Engel sowie Routinier Jan-Lennard Struff.

Außerdem sind alle Augen auf Nick Kyrgios gerichtet: Das "Enfant terrible" kämpft weiterhin um sein Comeback und hat eine Wildcard für das Turnier erhalten.

Stuttgart Boss Open

Stuttgart

Sportreisen Tennis
2 Nächte 07.06.2026 - 09.06.2026

Preis Pro Person: 919€

Zum Angebot

ATP Stuttgart: Geniales Rahmenprogramm während der Turnierwoche

Neben Weltklasse-Tennis wird in der Turnierwoche auch einiges an Rahmenprogramm geboten: Zu Beginn stehen vor allem die Kinder bei den Kids Days (7. bis 9. Juni 2026) im Vordergrund, ehe Rollstuhl‑ und Blindentennis zum Ausprobieren am Nachhaltigkeits‑ und Inklusionstag (10. Juni 2026) im Mittelpunkt stehen.

Festlich weiter geht es am Donnerstag mit dem BOSS OPEN Fest mit Live-Band, kulinarischen Highlights und Getränken, ehe sich das Turniergelände am Freitag bei der Ischgl Night mit DJs zur Party-Location verwandelt.

Am Halbfinaltag (Samstag) findet zudem wie jedes Jahr das ProAm statt, bei dem prominente Gäste und Partner mit ehemaligen Tennis-Profis auf dem Platz stehen.

Mit Ruefa zu den BOSS OPEN in Stuttgart

Die Preise für Einzeltickets beginnen dabei je nach Spieltag und Kategorie bereits ab 32 Euro Vollpreis. Wer von Österreich aus lieber per erstklassigem Package nach Stuttgart reisen möchte, für den hat Ruefa etwas Besonderes parat.

Ruefa bietet ein Sorglospaket inklusive Flügen, zwei Übernachtungen im 4* Maritim Hotel Stuttgart und Eintrittskarte an.

Zum Angebot >>>

Die inkludierten Leistungen bei der Reise zum ATP Stuttgart

  • Linienflug ab/bis Wien

  • Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren

  • Freigepäck - 1 Gepäckstück bis max. 23 kg

  • 2 Nächte im 4* Maritim Hotel Stuttgart

  • im Einzel- oder Doppelzimmer

  • inkl. Frühstück

  • Eintrittskarte zu den Stuttgart Boss Open am 08.06.2026

  • Reisezeitraum von 07.06.2026-09.06.2026

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