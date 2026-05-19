ATP Stuttgart 2026: Zverev und Co. mit Ruefa live erleben

ATP Stuttgart: Geniales Rahmenprogramm während der Turnierwoche
Neben Weltklasse-Tennis wird in der Turnierwoche auch einiges an Rahmenprogramm geboten: Zu Beginn stehen vor allem die Kinder bei den Kids Days (7. bis 9. Juni 2026) im Vordergrund, ehe Rollstuhl‑ und Blindentennis zum Ausprobieren am Nachhaltigkeits‑ und Inklusionstag (10. Juni 2026) im Mittelpunkt stehen.
Festlich weiter geht es am Donnerstag mit dem BOSS OPEN Fest mit Live-Band, kulinarischen Highlights und Getränken, ehe sich das Turniergelände am Freitag bei der Ischgl Night mit DJs zur Party-Location verwandelt.
Am Halbfinaltag (Samstag) findet zudem wie jedes Jahr das ProAm statt, bei dem prominente Gäste und Partner mit ehemaligen Tennis-Profis auf dem Platz stehen.
Mit Ruefa zu den BOSS OPEN in Stuttgart
Die Preise für Einzeltickets beginnen dabei je nach Spieltag und Kategorie bereits ab 32 Euro Vollpreis. Wer von Österreich aus lieber per erstklassigem Package nach Stuttgart reisen möchte, für den hat Ruefa etwas Besonderes parat.
Ruefa bietet ein Sorglospaket inklusive Flügen, zwei Übernachtungen im 4* Maritim Hotel Stuttgart und Eintrittskarte an.
Die inkludierten Leistungen bei der Reise zum ATP Stuttgart
Linienflug ab/bis Wien
Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren
Freigepäck - 1 Gepäckstück bis max. 23 kg
2 Nächte im 4* Maritim Hotel Stuttgart
im Einzel- oder Doppelzimmer
inkl. Frühstück
Eintrittskarte zu den Stuttgart Boss Open am 08.06.2026
Reisezeitraum von 07.06.2026-09.06.2026