In Topform vor Sturm-Duell! Frankreich-Star nach WM-Urlaub bereit

Auf den SK Sturm Graz wartet am Mittwoch in der 3. Runde der Qualifikation für die UEFA Champions League ein Gastspiel bei Fenerbahce (ab 20:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dabei treffen die Grazer auf eine hochkarätige Mannschaft. Superstar N'Golo Kanté (35) verpasste zuletzt noch die 2. Runde gegen Gornik Zabrze nach seinem WM-Urlaub. Beim Großturnier stand der Weltmeister von 2018 für Frankreich im Kader, kam allerdings kein einziges Mal zum Zug.

Auch Foda-Schützling ist fit

"N'Golo Kanté ist wieder da und er ist in Topform. Er macht schon sein zehntes Training und wird im Kader stehen", so Cheftrainer Ismail Kartal.

Aus seiner Verletzung zurückkehren wird auch Neuzugang und Foda-Schützling Vedat Muriqi (32), der Kosovare gilt als treffsicherer Routinier (23 Treffer in 37 LaLiga-Spielen vergangene Saison für Mallorca).

Spielt Ederson?

Ins Tor zurückkehren könnte auch Ederson, der Ex-Goalie von Manchester City saß zuletzt schon auf der Bank. "Wir entscheiden morgen, wer im Tor spielt", so der Coach.

Vor Sturm ist er auf jeden Fall gewarnt: "Wir sind uns ihrer Stärken bewusst, haben uns aber als Team sehr gut vorbereitet. Unter ihrem neuen Trainer spielen sie in einem anderen System. Sie sind eine junge und dynamische Mannschaft und verfügen über einen großen Kampfgeist."