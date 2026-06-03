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WM-Testspiel heute: Niederlande fordert ÖFB-Gegner Algerien

Van Dijk und die Niederlande testen gegen Österreichs Gruppengegner.. LIVE-Infos:

WM-Testspiel heute: Niederlande fordert ÖFB-Gegner Algerien Foto: © IMAGO / Pro Shots
Textquelle: © LAOLA1
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Am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<) bestreitet Österreichs WM-Gruppengegner Algerien sein letztes Testspiel vor der anstehenden Weltmeisterschaft.

Die Mannschaft von Vladimir Petkovic trifft in Rotterdam auf die Niederlande.

Die Niederländer gehören bei der WM zum erweiterten Favoritenkreis. In Gruppe F trifft man auf Schweden, Tunesien und Japan.

Algerien ist Gruppengegner von Österreich, Jordanien und dem amtierenden Weltmeister Argentinien.

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