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Niederlande NED
Algerien DZA
Heute 20:45 Uhr
NEWS
WM-Testspiel heute: Niederlande fordert ÖFB-Gegner Algerien
Van Dijk und die Niederlande testen gegen Österreichs Gruppengegner.. LIVE-Infos:
Am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<) bestreitet Österreichs WM-Gruppengegner Algerien sein letztes Testspiel vor der anstehenden Weltmeisterschaft.
Die Mannschaft von Vladimir Petkovic trifft in Rotterdam auf die Niederlande.
Die Niederländer gehören bei der WM zum erweiterten Favoritenkreis. In Gruppe F trifft man auf Schweden, Tunesien und Japan.
Algerien ist Gruppengegner von Österreich, Jordanien und dem amtierenden Weltmeister Argentinien.
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