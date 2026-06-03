Am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<) bestreitet Österreichs WM-Gruppengegner Algerien sein letztes Testspiel vor der anstehenden Weltmeisterschaft.

Die Mannschaft von Vladimir Petkovic trifft in Rotterdam auf die Niederlande.

Die Niederländer gehören bei der WM zum erweiterten Favoritenkreis. In Gruppe F trifft man auf Schweden, Tunesien und Japan.

Algerien ist Gruppengegner von Österreich, Jordanien und dem amtierenden Weltmeister Argentinien.

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