Ex-WAC-Kicker bei Champions-League-Teilnehmer gehandelt

Im Sommer 2021 verließ Tarik Muharemovic den Wolfsberger AC in Richtung Italien. Seitdem hat der mittlerweile 23-jährige Bosnier einen rasanten Aufstieg hingelegt.

Nachdem er bei Juventus Turin trotz starker Leistungen bei der zweiten Mannschaft keine Chance im Profikader bekam, wechselte er im Sommer 2024 zunächst leihweise zu US Sassuolo, wo er sich nach einem Jahr in der zweiten Liga den Traum von der Serie A erfüllte.

Como 1907 streckt Fühler aus

Bereits in diesem Sommer könnte der Innenverteidiger den nächsten Schritt machen. Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, zeigt Como 1907 Interesse am Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas.

Der Klub aus der Lombardei, der sensationell einen Champions-League-Startplatz erreichte, agiert jedoch abwartend, um auszuloten, ob sich der Preis drücken lässt.

Auch Barca steht mit Muharemovic in Kontakt

Mit Inter Mailand und Juventus Turin werden zwei weitere italienische Topklubs als Abnehmer gehandelt.

Im Jänner 2026 soll es zudem einen ersten Kontakt zum FC Barcelona gegeben haben >>>

Bei Sassuolo besitzt der 23-Jährige, der dem WM-Kader von Bosnien-Herzegowina angehört, noch einen Vertrag bis 2031.

Demnach dürfte sich die mögliche Ablösesumme über dem aktuellen Marktwert von 25 Millionen Euro bewegen.