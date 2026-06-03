"Scheingespräche" - Blau-Weiß erhebt Vorwürfe gegen Stadt Traun

Der FC Blau-Weiß Linz hat das Projekt eines Nachwuchszentrums in Traun nach mehr als zwei Jahren Gesprächen beendet. Wie der Klub mitteilte, habe es bereits im Dezember 2025 einen Gemeinderatsbeschluss gegeben, um "konkrete Detailverhandlungen" über die Nutzung der Sportanlage für drei Nachwuchsteams aufzunehmen.

Ziel sei gewesen, ein Nachwuchszentrum aufzubauen und langfristig die "Perspektive zur Weiterentwicklung zu einer Akademie" offenzuhalten.

War das Projekt nicht gewollt?

Laut Blau-Weiß habe die Anlage grundsätzlich alle infrastrukturellen Voraussetzungen erfüllt. Allerdings sei dem Klub ein Austausch mit den lokalen Amateurvereinen "verwehrt" worden. Zudem gebe es seitens der Stadt Traun "keine Daten zur tatsächlichen Nutzung der Anlage", wodurch weder Klarheit über verfügbare Zeiten noch die notwendige Planungssicherheit bestanden habe.

Nach einem ersten Vertragsgespräch im Jänner 2026 habe die Stadt rund zwei Monate später einen Gegenentwurf übermittelt, in dem "wesentliche und notwendige Voraussetzungen zur Einhaltung der Lizenzbestimmungen" gefehlt hätten. Der zweite Gesprächstermin sei erst im Mai erfolgt. Zwischen den angekündigten Zielen und dem tatsächlichen Vertragsentwurf hätten laut Klub "erhebliche Unterschiede" bestanden.

Dadurch sei der Eindruck entstanden, "dass das Projekt in dieser Form letztlich nicht gewollt war" und die Gespräche "offenbar Scheingespräche waren". Weil es "weder ein professionelles Projektmanagement noch das Interesse an einer professionellen Umsetzung" gegeben habe, sei das "Projekt Nachwuchs-Traun" beendet worden.

NWZ soll an anderer Stelle kommen

"Dadurch entgehen der Stadt Traun und letztlich der Bevölkerung erhebliche Einnahmen. Auch angebotene zusätzliche Erlösmöglichkeiten für die Trauner Vereine, etwa durch ein mögliches internationales Sommertestspiel des FC Blau-Weiß Linz samt Spende des Reinerlöses, sowie mögliche Schulkooperationen können somit nicht realisiert werden", heißt es zudem.

Unabhängig davon verweist Blau-Weiß auf "sehr konkrete Möglichkeiten" an anderer Stelle. Das Ziel bleibe, "zeitnah nachhaltige Verbesserungen" für den Nachwuchsbereich umzusetzen und ein Nachwuchszentrum mit späterer Akademie-Perspektive zu schaffen.