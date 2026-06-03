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Beförderung für Ex-LASK-Coach

Der ehemalige Trainer der Linzer wurde zum fixen Trainer eines Regionalligisten ernannt.

Beförderung für Ex-LASK-Coach Foto: © IMAGO / Daniel Scharinger
Textquelle: © LAOLA1
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Regionalligist Traiskirchen befördert Thomas Darazs (48)!

Der Ex-LASK-Coach heuerte im April als Interimstrainer an, nahm damit seinen ersten Trainerjob seit seinem LASK-Aus (September 2024) an.

Beeindruckende Bilanz

In sieben Spielen beeindruckte er mit einem Punkteschnitt von 2,14. Die Beförderung darf als logische Folge verstanden werden.

Unterstützt wird Darazs von Co Jochen Wöhrer und Tormanntrainer Ronald Pichler.

2019 war Darazs kurzzeitig Co-Trainer von Oliver Lederer in Traiskirchen, später arbeitete er im Nachwuchs und zwischenzeitlich als Interimscoach (2020-2022).

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