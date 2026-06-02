Secret CL Final Party 2026: Fußballfest im Palais Auersperg

Tickets für das Event waren nicht käuflich zu erwerben. Die Teilnahme erfolgte ausschließlich über Gewinnspiele und exklusive Einladungen der Medien- und Eventpartner CANAL+, LAOLA1, HEUTE Zeitung, Radio ENERGY Österreich sowie über Social-Media-Kooperationen mit Aleks.Social und The Guardians.
Prominente Gäste und top Atmosphäre
Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft, Medien und Recht. Neben dem ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler Aleksandar Dragović zählte auch Österreichs renommierter Wirtschaftsstrafrechtler Norbert Wess zu den Gästen, die sich das Champions-League-Spektakel im einzigartigen Ambiente des Palais Auersperg nicht entgehen ließen.
Bereits Stunden vor dem Anpfiff herrschte auf dem gesamten Veranstaltungsgelände eine besondere Atmosphäre. Die Künstlerinnen des Palais Auersperg sorgten mit ihren musikalischen Darbietungen für einen stilvollen Auftakt und unterstrichen das einzigartige Ambiente der historischen Location. Neben kulinarischen Highlights, Entertainment-Zonen und Gewinnspielen begeisterten auch die Erlebniswelten der Eventpartner Heineken®, Pepsi® und Lay’s®, die das UEFA-Champions-League-Finale für die Gäste auf besondere Weise erlebbar machten.
„Unser Ziel war es erneut, eine Champions-League-Nacht zu schaffen, die man nicht kaufen kann, sondern erleben muss. Das Palais Auersperg hat dafür die perfekte Kulisse geboten. Fußball verbindet Menschen und genau diese Emotionen wollten wir gemeinsam mit unseren Partnern erlebbar machen“, erklärt Vergim Bekirovski, Ideengeber des Konzepts und Geschäftsführer von XXL-MEDIA Sport.
Fortsetzung einer besonderen Tradition
Die Secret UEFA Champions League Final Party hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der außergewöhnlichsten Eventreihen rund um das Champions-League-Finale in Österreich entwickelt. Was einst als kreative Idee begann, ist heute ein jährlich erwartetes Highlight für Fußballfans, Partner, Medien und Marken.
Mit dem Palais Auersperg wurde 2026 ein weiteres eindrucksvolles Kapitel dieser Erfolgsgeschichte geschrieben und einmal mehr bewiesen, dass Fußball weit mehr ist als nur ein Spiel: Er schafft Emotionen, verbindet Menschen und sorgt für unvergessliche Momente.