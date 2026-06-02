Secret CL Final Party 2026: Fußballfest im Palais Auersperg

Das UEFA Champions League Finale wurde am vergangenen Samstag nicht nur auf dem Spielfeld entschieden. Mitten im Herzen Wiens verwandelte sich das historische Palais Auersperg in die wohl exklusivste Fußball-Location Österreichs. Rund 1.000 geladene Gäste, Fußballfans, Partner und prominente Persönlichkeiten erlebten bei der Secret UEFA Champions League Final Party 2026 einen Abend voller Emotionen, Gänsehautmomente und einzigartiger Stadionatmosphäre.

Exklusive Location mit Überraschungseffekt

Wie bereits in den vergangenen Jahren blieb der Veranstaltungsort bis kurz vor dem Finale streng geheim. Erst drei Tage vor dem Endspiel wurde das Palais Auersperg als Austragungsort enthüllt und sorgte damit für zusätzliche Spannung und Vorfreude bei den Gewinnerinnen und Gewinnern der zahlreichen Gewinnspiele.