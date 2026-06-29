Acosta weg: Bei KTM bahnt sich 2027 ein großer Neustart an

Das Fahrerkarussell in der MotoGP wird sich im Sommer rasend schnell drehen.

Beim Grand Prix von Tschechien in Brünn haben die fünf Hersteller Ducati, Aprilia, KTM, Honda und Yamaha die Übereinkunft mit der MotoGP Sports Entertainment Group für den Zeitraum 2027 bis 2031 verkündet.

Da sich auch alle elf involvierten Teams zu ihrer Zukunft in der Königsklasse bekannt haben, ist nun der Weg frei für die Verlautbarung zahlreicher Deals, die in den vergangenen Monaten im Hintergrund bereits festgezurrt worden sind.

KTM verliert sein Toptalent

Darunter fiel etwa der Transfer von KTM-Toptalent Pedro Acosta ins Werkteam von Ducati und damit an die Seite des achtfachen Weltmeisters Marc Marquez. Hier nachlesen >>>

Da die Mattighofener es nicht geschafft haben, einem der größten Motorrad-Talente der letzten Jahre ein siegfähiges Bike hinzustellen, hat sich der Spanier für einen Wechsel entschieden.

Nur Acosta kämpft um die WM